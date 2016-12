(Bild: dpa, Ralf Hirschberger/Illustration)

Die Erlöse im Cloud-Bereich sprangen um 62 Prozent, das Geschäft mit klassischer Software und Hardware verlief schwächer. Der Konzernumsatz blieb im vergangenen Quartal dadurch praktisch stabil.

Das Cloud-Geschäft von Oracle bleibt zwar in Schwung, wegen eines schwächeren Geschäfts mit klassischer Software und Hardware blieb der Konzernumsatz im vergangenen Quartal aber mit rund neun Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich praktisch stabil. Der Gewinn verringerte sich in dem Ende November abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal um acht Prozent auf 2,03 Milliarden Dollar, wie Oracle nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte.

Die Erlöse im Cloud-Bereich sprangen um 62 Prozent auf 1,05 Milliarden Dollar hoch. Das klassische Software-Geschäft sank dagegen um vier Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar. Der Umsatz mit Hardware schrumpfte weiter um zehn Prozent auf 1,0 Milliarden Dollar. Die Aktien gaben nachbörslich um rund zwei Prozent nach. Analysten hatten etwas weniger Gewinn dafür aber etwas mehr Umsatz erwartet. (dpa) / (kbe)