Cloud-Gaming Google Stadia: Controller jetzt auch kabellos genutzt werden

Googles eigener Stadia-Controller kann nun auch am PC kabellos benutzt werden. Das entsprechende Software-Update wird von Google aktuell verteilt. Bisher funktionierte der Stadia-Controller ausschließlich auf dem Chromecast Ultra ohne Kabelverbindung, an den PC musste er per USB-C-Kabel angeschlossen werden.

Der Stadia-Controller ist Teil der "Premiere Edition" von Google Stadia, die auch den Chromecast Ultra und das Abonnement von Stadia Pro umfasst. Aktuell gibt es keine Möglichkeit, Stadia Pro zu abonnieren, ohne den Controller mitzukaufen.

Im Vergleich zu anderen Controllern verspricht Google beim Stadia-Controller eine geringere Latenz, weil sich das Gerät direkt per WLAN zu Stadia verbindet. Außerdem hat er den Google Assistant integriert und kann schnell zwischen verschiedenen Geräten wechseln.

Stadia im Chrome-Browser

Auf PC und Notebooks läuft Google Stadia im Chrome-Browser, eine eigene Anwendung gibt es nicht. Um den Controller kabellos mit dem Browser nutzen zu können, müssen User auf der Stadia-Webseite auf das Controller-Symbol klicken und auf dem Controller den Stadia-Knopf drücken. Anschließend wird an die Stadia-App auf dem Handy ein Code verschickt, mit dem sich der Controller verbinden lässt.

Google Stadia ist im vergangenen November gestartet. Lange war der Cloud-Gaming-Dienst von Google ausschließlich im Abo erhältlich, mittlerweile gibt es auch eine kostenlose Fassung ohne Abo-Pflicht. Spiele müssen in beiden Varianten separat erworben werden, die Abo-Version bietet aber Rabatte und einige Gratis-Titel.

Live-Demo zu Google Stadia

Wer Stadia ohne Abonnement nutzen will, kann den Stadia-Controller auch separat erwerben – er kostet 70 Euro. Notwendig ist er aber nicht: Der Dienst funktioniert je nach Plattform auch mit Maus, Tastatur und anderen Gamepads. (dahe)