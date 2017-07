Viel Vorfreude für Science-Fiction-Fans: Zur Comic-Con wurden etliche neue Trailer zu heiß erwarteten Filmen und Serien veröffentlicht. Eine Auswahl.

Die Comic- und Unterhaltungsmesse San Diego Comic-Con ist die wohl wichtigste Veranstaltung für Nerdkultur. Das haben auch die Studios mitbekommen und produzieren extra zur Comic-Con Trailer ihrer bevorstehenden Veröffentlichungen. In diesem Jahr dürften die Herzen der Science-Fiction-Fans besonders hoch schlagen: So gibt es nicht nur neue (und längere) Trailer zu Blade Runner 2049 und Star Trek: Discovery, sondern auch allererste Einblicke in heiß erwartete Produktionen wie Westworld (zweite Staffel).

Ein weiteres Highlight ist der erste Trailer zu Stevens Spielberg Bombast-Verfilmung des Sciene-Fiction-Romans Ready Player One. Die Geschichte spielt zwar im Jahr 2044, strotzt aber nur so vor 80er-Jahre-Gamer-Nerd-Anspielungen – der Protagonist ist Retro-Fan. Von der im ersten Moment etwas absurd klingenden Story – es geht um die Suche nach einem Easter Egg in einem gigantischen Virtual-Reality-Spiel – sollte man sich nicht abschrecken lassen; zumindest das Buch ist spannend, charmant und häufig sehr lustig.

In Sachen 80er-Jahre-Nerdkultur-Verbeugung mindestens genauso umtriebig ist die im letzten Jahr gestartete Netflix-Serie Stranger Things. Der gerade veröffentlichten Trailer zeigt erstmals Material aus der zweiten Staffel, die im Oktober startet. Gleich in der ersten Szene sieht man die Protagonisten in einer typischen amerikanischen Kleinstadt-Spielhalle um einen Dragons-Lair-Automaten versammelt – herrlich. Spätestens, wenn die berühmte von Vincent Price eingesprochene Einleitung von Michael Jacksons Thriller ertönt, fühlt man sich wie mit einem DeLorean nach 1982 zurückgefahren.

Trailer: Ready Player One

Trailer: Stranger Things, Staffel 2

Trailer: Westworld, Staffel 2

Trailer: Blade Runner 2049

Trailer: Star Trek: Discovery