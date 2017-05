Weil die Fluggesellschaft British Airways mit ernsten Computer-Problemen zu kämpfen hat, müssen Passagiere sich weltweit auf Verspätungen einstellen. Zahlreiche Flüge wurden bereits gestrichen.

Wegen größerer Computer-Probleme musste British Airways (BA) zahlreiche Flüge streichen. Davon betroffen sind alle Flüge abgehend von London-Heathrow and Gatwick, so die Airline. Der Systemausfall führe weltweit zu ernsten Störungen des Flugbetriebs, was Verspätungen zur Folge hat. Die Airline entschuldigte sich bei ihren Kunden und versicherte, an einer schnellen Lösung des Problems zu arbeiten.

Von dem Ausfall war zeitweise auch die Website von British Airways betroffen, sie spuckte lediglich einen "Error 404" aus. Reisende beklagten zudem, dass sie nicht über die BA-App einchecken konnten, berichtet die BBC. Gelandete Maschinen konnten zudem nicht am Gate andocken, weil diese noch von anderen Flugzeugen belegt waren, die wiederum nicht abheben konnten. Passagiere hängen am Flughafen fest, so die BBC weiter. Laut eines Flugkapitäns seien die Probleme "katastrophal", so ein Journalist gegenüber der BBC. Die Airline entschuldigte sich bereits per Twitter, gab aber noch keine weiteren Details zu dem Ausfall bekannt.