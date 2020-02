Computex 2020: Weltweit größte Hardware-Messe soll trotz Coronavirus stattfinden

Der taiwanische Messeveranstalter Taitra möchte die diesjährige Computex wie geplant vom 2. bis 6. Juni 2020 stattfinden lassen. In Anbetracht des Coronavirus Covid-19 sehen die Taitra und taiwanischen Behörden weitreichende Sicherheitsmaßnahmen vor, um einen Ausbruch zu verhindern.

Wer sich 14 Tage vor dem Flug nach Taiwan in (Festland-)China, einschließlich der Sonderverwaltungszonen Hong Kong und Macau, aufgehalten hat, darf zu Messezeiten nicht einreisen. Reisende mit Transitflügen, die an einem chinesischen Flughafen umsteigen, müssen nach der Einreise zwei Wochen in Hotelquarantäne verbringen. Das betrifft insbesondere Europäer und Amerikaner, da Hong Kong ein häufig genutzter Transitflughafen nach Taiwan ist. Die Behörden verlangen zudem eine Gesundheitserklärung und eine 14-tägige Reisehistorie.

Zusätzliche Hygiene in Messehallen und Hotels

Stände mit Infrarotkameras zur groben Messung der Körpertemperaturen stehen ohnehin in vielen asiatischen Flughafen. Solche stellt die Taitra auch in den Messehallen auf, außerdem trägt das Sicherheitspersonal Fieberthermometer bei sich. Wer Symptome des Coronavirus Covid-19 aufweist, wird in Quarantänezonen geschickt. An den Ein- und Ausgängen und bei den (Roll-)Treppen sowie Aufzügen stehen zusätzliche Spender mit Desinfektionsmittel zur Verfügung. Zudem laufen die Ventilatoren der Klimaanlagen häufiger, um Frischluft in die Messehallen zu pumpen. Alle Messemitarbeiter sind angewiesen, Gesichtsmasken zu tragen – Teilnehmern der Computex rät die Taitra das Gleiche.

In den Partnerhotels der Taitra tragen ebenfalls alle Mitarbeiter Gesichtsmasken. Zimmer werden häufiger mit Desinfektionsmittel gereinigt. Zeigt ein Gast Symptome des Coronavirus Covid-19, benachrichtigen Mitarbeiter medizinische Behörden.

Weltweit größte Hardware-Messe

Die jährlich im Sommer stattfindende Computex ist die wichtigste Messe für PC-Hardware-Hersteller. Firmen wie AMD, Intel und Nvidia nutzen die Veranstaltung häufig, um neue Prozessoren und Grafikkarten anzukündigen. AMD zeigte auf der Computex 2019 zum Beispiel erstmals seine Ryzen-3000-Prozessoren für Desktop-PCs. Grafikkarten- und Mainboard-Hersteller zeigen ihre neuesten Eigenkreationen, zudem gibt es stets eine Fülle an neuen Monitoren, SSDs und andere PC-Komponenten.

(mma)