Bis zum 30. November haben an Continuous Delievery, DevOps und Containerisierung interessierte Entwickler und Admins die Chance, sich mit Vorträgen und Workshops für die Londoner Konferenz zu bewerben.

Vom 17. bis 19. Mai 2017 findet in London zum zweiten Mal die englische Schwesterveranstaltung der Continuous Lifecycle statt. Die von heise Developer und The Register ausgerichtete Konferenz widmet sich auch 2017 wieder den Themen Continuous Delivery, DevOps und Containerisierung im Unternehmensumfeld. Entwickler, Administratoren und Projektleiter, die ihr Fachwissen diesbezüglich mit Gleichgesinnten teilen wollen, können sich ab sofort bis zum 30. November mit ihren Vortrags- (45 oder 75 Minuten) und Workshop-Ideen (bis zu 7 Stunden) bewerben. Zu- und Absagen sind Mitte Dezember zu erwarten.

Neben Erfahrungsberichten zur Entwicklung von Cloud-Diensten, dem Einsatz von Containerisierungstechniken und ihrer Eingliederung in Deployment Pipelines sowie der Einführung von DevOps-Praktiken sind Einreichungen zu Prozessen und Tools gesucht. Beispiele hierfür wären die Migration von Delivery Pipelines, Qualitätssicherung während des Entwicklungsprozesses, Orchestrierung, Management und Monitoring von Containern, Konfigurationsmanagement sowie Werkzeuge für Continuous Integration, Builds, Tests und Reviews. Nähere Informationen lassen sich dem Call for Proposals entnehmen.

Umzug und Programmbeirat

Nach der erfolgreichen ersten Auflage im Mai 2016 zieht die Veranstaltung 2017 in das QEII Centre im Stadtteil Westminster. Dort sind die ersten zwei Tage wieder für ein Vortragsprogramm reserviert, während der 19. Mai für die Vertiefung einzelner Themen in Workshops vorgesehen ist. Neben Dave Farley und Chris Jackson, die bereits bei der ersten Auflage das Programmkomitee bereicherten, sind für die 2017er-Ausgabe Weaveworks' Luke Marsden und QAs Katrina McIvor an der Programmzusammenstellung beteiligt.

Wer über den weiteren Verlauf informiert werden möchte, kann den Veranstaltern auf Twitter folgen oder sich für den Newsletter registrieren. (jul)