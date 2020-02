"Copy & Paste"-Erfinder Larry Tesler gestorben

Der Mann, der eine der wichtigsten Ideen zur Bedienung von Computern hatte, ist tot: Larry Tesler gilt als Erfinder der "Copy and Paste"-Zwischenablage. Tesler starb am Montag im Alter von 74 Jahren, wie Xerox bestätigte. Er schrieb den Code der Funktion "Copy & Paste" in den 70er-Jahren am Innovationslabor Xerox Palo Alto Research Center (PARC) im kalifornischen Palo Alto.

Erstmals in die Hände von Verbrauchern kam die praktische Funktion zum Kopieren und Einfügen einige Jahre später in Apple-Computern. Apples Gründer Steve Jobs hatte bei einem Besuch im Xerox PARC die Bedeutung vieler dort entstandener Ideen erkannt.

Innovation am Xerox PARC

Am Xerox PARC war Larry Tesler seit 1973 beschäftigt und verantwortete viele weitere, wichtige Entwicklungen. Eines seiner Projekte war zum Beispiel die Gypsy-Textverarbeitung mit einer grafischen Bedienoberfläche und einer Maus. Auch die erste dynamische, objektbasierte Programmiersprache Smalltalk ist ihm zuzuschreiben.

Tesler arbeitete anschließend von 1980 bis 1997 bei Apple unter anderem am Newton. Das Mobilgerät hatte eine Handschrift-Erkennung und kann als visionär gelten – man denke etwa an die späteren PDAs und die Tablets. Wegen seiner Schwächen floppte das Gerät damals. Tesler hatte maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Systeme Macintosh und Lisa.

2001 ging er zum Onlinehändler Amazon, wo er unter anderem die Weiterentwicklung der Website verantwortete. 2005 wechselte er zum Suchmaschinenanbieter Yahoo. Dort war er Vizepräsident der Abteilung für Design und Nutzererfahrung. Ab 2009 machte er sich als selbstständiger Berater einen Namen.

