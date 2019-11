Core X: Intel stellt High-End-Prozessoren mit bis zu 18 Rechenkernen vor

Anfang Oktober angekündigt und jetzt vorgestellt: Intel bringt seine Core-X-Prozessoren der 10000er- Serie in den Handel. Die vormals sieben Modelle für High-End-Desktop-PCs (HEDT) stampft Intel mit der neuen Generation auf vier ein. Das neue Topmodell mit weiterhin 18 Rechenkernen heißt Core i9-10980XE. Er erhöht den Turbo 3.0 gegenüber dem Core i9-9980XE von 4,5 auf 4,8 GHz. Ähnlich hoch sind die Taktverbesserungen auf einem einzelnen Rechenkern beim Core i9-10940X, Core i9-10920X und Core i9-10900X. Die Preise hat Intel in Anbetracht der Konkurrenz durch AMD ungefähr halbiert.

Neu sind zudem die Vector Neural Network Instructions (VNNI) für spezielle KI-Anwendungen und teilweise Schutzmechanismen gegen die Sicherheitslücken Meltdown und Spectre.

Vorstellung vorgezogen

Eigentlich wollte Intel seine neue Core-X-Generation am Nachmittag des 25. Novembers 2019 um 15 Uhr vorstellen – parallel zu den HEDT-Prozessoren eines gewissen Mitbewerbers. Erst Freitagmittag hat der Hersteller den Termin um sechs Stunden vorgezogen. Da beide CPU-Serien denselben Markt bedienen, ergibt eine Aufteilung auf zwei Testberichte unserer Meinung nach keinen Sinn.

An dieser Stelle daher nur ein kleiner Auszug: Intels Core i9-10980XE zeigt in Benchmarks genau die Leistung, die man anhand der Taktsteigerung erwarten kann. Erfreulich, aber auch notwendig ist die Preisreduzierung. AMD hat mit den zwei Ryzen-Threadripper-Prozessoren 3970X (32 Kerne) und 3960X (24 Kerne) die deutlich spannenderen Modelle in der Hinterhand. Die dazugehörige TRX4-Plattform mit TRX40-Mainboards bietet anders als die X299-Platinen für Core X reichlich PCI Express 4.0 statt PCIe 3.0.

Modell Kerne/Threads Basistakt / max. Turbo L3-Cache TDP Preis Core i9-10980XE 18/36 3,0 / 4,8 GHz 24,75 MByte 165 W $979 Core i9-10940X 14/28 3,3 / 4,8 GHz 19,25 MByte 165 W $748 Core i9-10920X 12/24 3,5 / 4,8 GHz 19,25 MByte 165 W $689 Core i9-10900X 10/20 3,7 / 4,7 GHz 19,25 MByte 165 W $590

(mma)