Corona-Warn-App 17,5 Millionen Mal heruntergeladen

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung ist mittlerweile 17,5 Millionen Mal heruntergeladen worden. Das geht aus aktuellen Kennzahlen der Deutschen Telekom hervor, die das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht hat. Die App ist seit gut zwei Monaten in den App-Stores von Google und Apple erhältlich und soll Infektionsketten so früh wie möglich unterbrechen helfen.

Aus dem Google Play Store wurde die App bisher 9,3 Millionen Mal bezogen, aus Apples App Store 8,2 Millionen Mal, geht aus der RKI-Mitteilung hervor . Nach Marktzahlen von Kantar hatte Android in Deutschland Ende vorigen Jahres in Deutschland einen Marktanteil von knapp 80, iOS von 20 Prozent. Mitte Juli dieses Jahres war die App 16 Millionen Mal heruntergeladen worden, das heißt in den vergangenen anderthalb Monaten kamen 1,5 Millionen hinzu.

2740 Anrufe pro Tag

Die technische Telefon-Hotline wurde seit dem 16. Juni 240.384 Mal angerufen, vom 17. bis 24. August gingen dort täglich 2740 Anrufe ein. 2103 Teletans zur Verifizierung wurden insgesamt ausgegeben. Diese dienen dazu, Missbrauch und Fehlalarme zu minimieren, indem ein positives Testergebnis verifiziert wird, bevor ein:e Nutzer:in dieses in die Corona-Warn-App eintragen kann. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass das Testergebnis auch eingetragen wurde. Daten dazu, wie viele Menschen mit Hilfe der Corona-Warn-App über eine mögliche Risiko-Begegnung informiert wurden, gibt es nicht, da die App auf einem dezentralen Ansatz basiert.

Die von der Telekom und SAP entwickelte App soll helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Wenn es eine Begegnung mit jemandem gab, der später positiv auf das Coronavirus getestet wurde, soll das Handy den Besitzer informieren. Außerdem kann die App dazu beitragen, dass Menschen nach einem Test schneller ihr Ergebnis erhalten.

(anw)