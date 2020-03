Coronavirus: Adobe Summit in Las Vegas abgesagt

Wegen des Coronavirus (SARS-CoV-2) sagt auch Adobe seinen Summit in Las Vegas für dieses Jahr ab. Stattdessen gibt es ein "Online-Event", bei dem alle Neuerungen bekannt gegeben werden. Die Veranstaltung sollte eigentlich am 29. März starten.

Über die Absage informiert Adobe-Manager Anil Chakravarthy in einem Blogbeitrag. Man bedauere, nicht vor Ort zusammenkommen zu können. In einer FAQ erklärt das Unternehmen, dass Ticketgebühren erstattet werden, ebenso Hotelreservierungen, die im Rahmen der Anmeldung gemacht wurden. Die Teilnahme an den Online-Präsentationen wird kostenfrei sein. Man muss sich dafür registrieren. Ob es auch Ersatz für geplante Vorträge gibt, ist noch nicht entschieden.

Adobes Steckenpferd Photoshop ist kürzlich 30 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag gab es ein paar Updates spendiert. Konkrete Ankündigungen, was im Rahmen des Summit vorgestellt wird, gibt es bisher nicht. (emw)