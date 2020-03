Coronavirus: Fiberdays 20 und Cyber Security Tech Summit verschoben

Das Coronavirus sorgt für weitere Absagen von Messen und Konferenzen. Am Montag hat der Bundesverband Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) die für Ende der Woche geplante Glasfasermesse Fiberdays 2020 verschoben. Ein neuer Termin soll bald bekanntgegeben werden, die Veranstalter peilen hierfür Mitte Oktober an. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass auch der Cyber Security Tech Summit Europe 2020 in Bonn später im Jahr stattfinden soll.

Zahlreiche Absagen wegen "No Travel Policy"

"Nach intensiver Prüfung der Kriterien der Handlungsempfehlungen des Robert Koch Instituts sind wir zu dem Entschluss gekommen, die für den 5. Und 6. März in Wiesbaden geplanten Fiberdays 20 auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben", erklärte Breko-Geschäftsführer Stephan Albers. "Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, ist aber bei sorgsamer Abwägung der Kriterien alternativlos."

Zu den Fiberdays wurden über 3000 Branchenvertreter in Wiesbaden erwartet. Allerdings haben die Veranstalter zuletzt zahlreiche Absagen erhalten – auch weil Unternehmen wegen der Lage zunehmend auf Dienstreisen verzichten. "In unsere Abwägung mussten wir auch einbeziehen, dass die Anzahl der Absagen von Unternehmen und Besuchern wegen sogenannter 'No Travel Policies' am Wochenende nochmal sehr deutlich zugenommen haben", sagte Albers.

Cyber Security Tech Summit Europe

Auch der von der Deutschen Telekom mitgetragene Verein Cyber Security Cluster Bonn hat seinen für kommende Woche angesetzten Cyber Security Tech Summit Europe verschoben. "Um die weitere Verbreitung des Virus sowie mögliche Einzel- oder Gruppeninfektionen unserer bereits registrierten 2000 Gäste zu verhindern, haben wir uns entschlossen, das Event nicht zum jetzigen Zeitpunkt auszurichten", erklärte der Vorstandsvorsitzende Dirk Backofen, der auch Leiter der Telekom Security ist. Der Verein will nun einen Termin "wahrscheinlich in der 2. Jahreshälfte" finden.

Damit wird die Liste der wegen des Coronavirus abgesagten Veranstaltungen immer länger. Zuletzt hatten sich auch die Veranstalter des Cloudfest im Europapark Rust gegen eine Durchführung entschieden. Am Wochenende war die Game Developers Conference (GDC) verschoben worden, nachdem zahlreiche Teilnehmer abgesagt hatten. Auch Facebook hatte seine Entwicklerkonferenz f8 vorsorglich abgesagt. Zur im gleichen Zeitraum geplanten Google I/O hat sich Google noch nicht geäußert.

Am Freitag hatte die Messe Berlin die Internationale Tourismus-Börse (ITB) abgesagt. Während die Bundesregierung noch keine klaren Anweisungen für Veranstaltungen geben will, haben Frankreich und die Schweiz große Events inzwischen verboten. Das betrifft unter anderem den Genfer Autosalon, der abgesagt wurde. Die erste Großveranstaltung, die wegen des Coronavirus nicht stattgefunden hat, war der MWC Barcelona. Den Veranstaltern der Mobilfunkmesse war danach vorgeworfen worden, überhastet gehandelt zu haben. (vbr)