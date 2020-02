Coronavirus: Galaxy Fold- und Flip-Produktion steht still

Samsung musste seine Fabrik im südkoreanischen Gumi wegen eines Coronavirus-Falls stilllegen. In der Fabrik werden das Galaxy Fold und das Galaxy Z Flip produziert, Samsungs Falthandys. Die Fabrik soll nach derzeitigem Stand bis zum Morgen des 25. Februar stillgelegt bleiben.

Ein Arbeiter war am Coronavirus erkrank, gab Samsung gegenüber südkoreanischen Medien bekannt. Daraufhin hatte Samsung das Werk geschlossen und Personen, die mit dem Erkrankten in Kontakt gekommen waren, in Quarantäne geschickt. Die Fabrik ist nur für einen kleinen Teil von Samsungs Smartphone-Produktion verantwortlich, wie Reuters berichtet. Überwiegend lässt der südkoreanische Elektronikgigant seine Handys in Vietnam und Indien produzieren.

In Südkorea hat sich die Anzahl der am Coronavirus Erkrankten über das Wochenende auf 433 Menschen mehr als verdoppelt. Die schwere Lungenerkrankung hatte in China ihren Anfang genommen und breitet sich seither aus. Mittlerweile sind über 77.000 Infektionen gemeldet und rund 2.600 Todesfälle bekannt.

