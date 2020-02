Coronavirus: Game Developers Conference 2020 auf Sommer verschoben

Die Spieleentwicklerkonferenz Game Developers Conference (GDC) in San Francisco wird in diesem Jahr nicht wie geplant im März stattfinden, sondern später in den Sommermonaten – wann genau das sein wird, ist noch nicht bekannt. Nach der Absage mehrerer bedeutender Unternehmen der Spielebranche war der Druck auf die Veranstalter offenbar gewachsen, die Veranstaltungsplanung zu überdenken.

Veranstalter verärgert und enttäuscht

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Eigentlich war die diesjährige GDC für den Zeitraum vom 16. bis 20. März vorgesehen. Wie die Veranstalter mitteilten, habe man nach Rücksprache mit Partnern und der Community die "schwierige Entscheidung" getroffen, die Veranstaltung auf unbestimmte Zeit zu verschieben, und man sei darüber "wirklich verärgert und enttäuscht". Die Veranstaltung soll nun "später im Sommer" stattfinden, Details dazu sollen in den nächsten Wochen folgen.

Wegen des weltweiten Ausbruchs des Coronavirus SARS-CoV-2 (und der damit verbundenen Lungenkrankheit COVID-19) hatten zunächst schon Sony, EA, Facebook und Kojima Productions ihre Teilnahme abgesagt, zuletzt auch noch Unity, Epic Games und Microsoft. Ohne diese bedeutenden Branchenvertreter wäre die wichtigste Messe für Spieleentwickler kaum sinnvoll gewesen. Die Behörden des Austragungsorts San Francisco hatten zuletzt bekräftigt, dass sie an der Veranstaltung festhielten.

Sonderevent von Google nur online

Google hat aufgrund dieser Entwicklung ebenfalls reagiert und will seine schon seit einigen Jahren parallel zur GDC ausgerichtete Sonderveranstaltung "Google for Games Developer Summit" nun als eine rein 'digitale' Online-Veranstaltung ausrichten, berichtet 9TO5Google. Das Unternehmen wollte hierbei vor allem Neuigkeiten rund um seinen Cloud-Gaming-Dienst Stadia verkünden, der am 19.11.2019 gestartet war und anfangs einige Kritik auf sich gezogen hatte, unter anderem wegen Ruckelns. (tiw)