Coronavirus: GitHub Satellite nur per Stream, KubeCon im August

Eigentlich sollte die Satellite, GitHubs europäische Entwicklerkonferenz, im Mai in Paris stattfinden. Doch wegen Sicherheitsbedenken bezüglich des Coronavirus findet die Veranstaltung nur noch als "virtuelles Event" statt. Besucher, die bereits ein Ticket zu der Veranstaltung gekauft haben, bekommen den Kaufpreis erstattet.

Die Vorträge der Satellite werden bei der Veranstaltung als Videos bereitgestellt. Bislang ist noch nicht klar, wie die Inhalte der Veranstaltung aussehen werden. Den Zeitplan will GitHub in Kürze bereitstellen. Die virtuelle Satellite findet dann am 6. Mai statt. Die physische Variante hätte über zwei Tage stattgefunden.

Auch innerhalb von GitHub hat man Vorkehrungen getroffen, um Angestellte zu schützen. Viele Angestellte sind davon aber nicht unmittelbar betroffen, da sie ohnehin Remote-Arbeiter sind. In einem Blogpost geht das Unternehmen detailliert auf die umgesetzten Maßnahmen ein.

Der Trend geht zur virtuellen Konferenz

Der Coronavirus hat inzwischen zahlreiche Unternehmen bewogen ihre Konferenzen nur noch virtuell stattfinden zu lassen. Vorreiter war Docker Inc., die sich jedoch nicht wegen des Pandemie-Risikos dazu entschieden haben, sondern aufgrund des Verkaufs der Enterprise-Sparte. Im Januar 2020 wurde Dockers Idee noch belächelt und hat nun unfreiwillig Schule gemacht.

Für wirklich große Veranstaltungen wie den abgesagten Mobile World Congress oder die in den Sommer verschobene Hannover Messe ist aufgrund der Größe eine virtuelle Umsetzung unrealistisch. Wer plant in der nächsten Zeit Konferenzen zu besuchen, sollte regelmäßig auf die Websites schauen, ob diese nicht doch spontan abgesagt, verschoben oder eben in einen Videoplayer verwandelt wurden.

Kubernetes-Konferenz erst im Juli oder August

Am Abend gab die Cloud Native Computing Foundation (CNCF) bekannt, die Europäische KubeCon und CloudNativeCon, die vom 30. März bis 2. April in Amsterdam stattfinden sollte, auf einen neuen Termin im Juli oder August zu verschieben. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Die KubeCon und CloudNativeCon in Shanghai, die im Juli stattfinden sollte, wurde ganz abgesagt. Vom 17. bis 20. November soll wie geplant die KubeCon USA in Boston stattfinden.

[Update vom 4.3.2020, 17:55] Absatz über Absagen der CNCF ergänzt. (mls)