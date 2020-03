Coronavirus: Google I/O in Gefahr

Google hat aufgrund des Coronavirus seine Veranstaltung Cloud Next in San Francisco abberaumt. Als Ersatz wird es Videostreams geben. Für Microsofts MVP Summit, das nahe Seattle hätte stattfinden sollen, gilt nämliches. Beide Konferenzen waren für April angesetzt. Damit wanken auch die prominenteren Veranstaltungen der beiden Konzerne im Mai: I/O und Build.

Die Google I/O 2020 sollte Mitte Mai in Mountain View in Kalifornien stattfinden, Microsofts Build einige Tage später in Seattle. Inzwischen stehen die Zeichen auf Absagen, auch wenn es noch keine offiziellen Stellungnahmen gibt. Die Zeit zur Entscheidung drängt. Facebook hat seine für Anfang Mai geplante Entwicklerkonferenz F8 bereits gestrichen.

Für die Konzerne ist es insbesondere eine Imagefrage. Wer möchte sich den Vorwurf gefallen lassen, durch eine mutwillige Menschenansammlung die Verbreitung des Coronavirus gefördert und Menschen einem unnötigen Risiko ausgesetzt zu haben? Statistische Wahrscheinlichkeiten und der Umstand, dass sich die Nicht-Teilnehmer dann vielleicht ganz wo anders anstecken, tun da wenig zur Sache.

Twitter hat unterdessen beschlossen, dieses Jahr nicht an South by Southwest (SXSW) in Austin, Texas, teilzunehmen. Außerdem ruft das Unternehmen seine Belegschaft weltweit auf, nicht mehr ins Büro zu kommen. Die p.t. Mitarbeiter mögen bitte von zu Hause aus arbeiten und auf Videokonferenzen zurückgreifen. In Hongkong, Japan und Südkorea hat Twitter seine Büros überhaupt geschlossen. (ds)