Coronavirus: Microsoft, Unity und Epic Games ist die Games Developers Conference zu riskant

Nach weiteren Absagen wächst der Druck auf die Veranstalter der Spieleentwicklerkonferenz Game Developers Conference (GDC). Zuletzt haben mit Microsoft, Epic Games und Unity drei weitere wichtige Spieleunternehmen ihre Teilnahme an der GDC aus Angst vor dem Coronavirus (Covid-19) zurückgezogen.

Zuvor hatten unter anderem Sony und Facebook sowie EA und Kojima Productions ihre Teilnahme abgesagt. Das britische Unternehmen informa, das die GDC veranstaltet, hält derweil noch an der Austragung der Messe fest. Ein Sprecher teilte dem US-Technikmagazin The Verge kürzlich mit, dass auch die Behörden der austragenden Stadt San Francisco an der Messe festhalten.

Die GDC ist die wichtigste Messe für Spieleentwickler, sie gilt mit ihren zahlreichen hochkarätigen Vorträgen gerade für aufstrebende Kreative als lehrreich. Die Tickets kosten zwischen 250 und 2400 US-Dollar, viele Teilnehmer zahlen das aus eigener Tasche. Je mehr Spieleunternehmen absagen, desto schwieriger sind solche Preise zu rechtfertigen.

Streams sind kein Ersatz

Epic Games ist nicht nur wegen seines Game Stores, sondern auch wegen der beliebten Unreal Engine ein Branchenschwergewicht. Das gilt auch für Unity. Microsoft ist neben Sony bereits der zweite Konsolenhersteller, der nicht an der GDC 2020 teilnehmen wird. Viele der Unternehmen, die abgesagt haben, werden ihre Talks und Ankündigungen stattdessen in Livestreams nachholen. Für den Großteil der Besucher, für den auch die Vernetzung mit Kollegen im Mittelpunkt der Messe steht, ist das aber kein gleichwertiger Ersatz.

Die GDC, die am 16. März stattfinden soll, gerät damit unter ähnlichen Druck wie die Mobilmesse MWC: Jeder Tag bringt weitere Absagen, chinesische Unternehmen dürfen gar nicht oder nur eingeschränkt teilnehmen. Der MWC wurde schließlich notgedrungen abgesagt, obwohl die spanischen Behörden die Austragung weiter befürwortet hatten. (dahe)