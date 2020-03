Coronavirus: US-Technologieunternehmen empfehlen ihren Mitarbeitern Homeoffice

In den USA empfehlen Google, Amazon, Facebook und Microsoft ihren Mitarbeitern ihre Arbeit nach Möglichkeit von zu Hause aus zu erledigen. Mitarbeiter, die nicht zwingend vor Ort im Unternehmen benötigt werden, sollen im Home-Office bleiben.

Die Empfehlung bezieht sich unter anderem auf die Büros in Seattle, der Bundesstaat Washington sei in den USA am stärksten von dem Coronavirus betroffen. Google weitet die Empfehlung für die Zentrale in Mountain View und die Büros in San Francisco aus.

Ein Google-Sprecher sagte laut Reuters, dass die Entscheidung nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden getroffen worden sei. Den Zeitraum für die Empfehlung grenzt Google vorerst nicht ein. Bereits am Dienstag wies das Unternehmen seine 8.000 Mitarbeiter in Dublin an von zu Hause aus zu arbeiten, nachdem ein Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion aufgetreten war, berichtet 9to5google.

Empfehlung Homeoffice

Amazon empfiehlt seinen Mitarbeitern am Hauptsitz in Seattle, bis Ende des Monats von zu Hause aus zu arbeiten. Am Dienstag wurde ein Mitarbeiter des Online-Händlers positiv auf das Virus getestet. Facebook schließt sein Büro in Seattle bis zum 9. März, nachdem bei einem Unternehmenspartner das Virus nachgewiesen wurde.

Microsoft hat seine Mitarbeiter ebenfalls aufgefordert, soweit es möglich ist, im Homeoffice zu bleiben. Der Software-Hersteller benötigt allerdings einige "wichtige" Mitarbeiter weiterhin vor Ort an ihrem Arbeitsplatz, wo das Unternehmen die Richtlinien der Regierung zur Desinfektion befolge.

Mehr als 100.000 Angestellte betroffen

Die Gesundheitsbehörden haben die Unternehmen aufgefordert, ihre Mitarbeiter im Rahmen der Möglichkeiten von zu Hause aus arbeiten lassen. In der Region Seattle sind davon mehr als 100.000 Angestellte betroffen, da sowohl Microsoft als auch Amazon dort jeweils über 50.000 Menschen beschäftigen. Facebook zählt in der Region mehr als 5.000 und Google rund 4.500 Mitarbeiter, berichtet Reuters.

Zahlreiche Veranstaltungen wurden bereits wegen des Coronavirus abgesagt, darunter die Entwicklerkonferenz Google I/O, die F8 von Facebook, die Game Developers Conference und weitere Veranstaltungen. Auch in Europa, darunter der Genfer Autosalon und der MWC, wurden bereits Großveranstaltungen abgesagt.

Wie es um Dienstreisen und Homeoffice-Regelungen in Zeiten des Coronavirus in Deutschland steht und welche Möglichkeiten und Pflichten bestehen, lesen Sie im Beitrag "Arbeiten in Zeiten des Coronavirus – eine FAQ" auf heise online. (bme)