Lebensdauer des Coronavirus auf Oberflächen: Vorliebe für Stahl und Kunststoff

US-Forscher sind der Frage nachgegangen, wie lange SARS-CoV-2-Viren auf verschiedenen Oberflächen ansteckend bleiben. Wie Vincent Munsters Team vom National Institutes of Health in Hamilton, im Bundesstaat Montana, in einem MedRxiv-Vorabdruck schreibt, überlebten die Keime mit drei Tagen auf Kunststoff und Edelstahl am längsten. Das berichtet Technology Review online in „So lange überlebt das Coronavirus in der Luft und auf Oberflächen“.

Das deutet darauf hin, dass Krankenhausausrüstung ein potenzieller Überträger für Krankheiten sein könnte, ebenso wie die Schlaufen-Haltestangen in U-Bahnen. Auf Kartonverpackungen waren die Keime bis zu 24 Stunden lang aktiv. Kupfer mochte der Erreger am wenigsten, hier war er nach nur vier Stunden verschwunden. Wurden Viruspartikel in einer Testkammer in der Luft herumgewirbelt, blieben sie etwa drei Stunden lang aktiv.

Um die Ausbreitung der von den Erregern ausgelösten Krankheut Covid-19 zu bremsen, empfehlen Gesundheitsbehörden neben häufigem Händewaschen, Oberflächen mit Reinigungsmittel auf Alkoholbasis und verdünntem Wasserstoffperoxid zu desinfizieren. Damit seien die Erreger ziemlich leicht abzutöten.

(vsz)