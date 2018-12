Counter-Strike GO wird kostenlos und bekommt Battle-Royale-Modus

Counter-Strike Global Offensive ist jetzt kostenlos spielbar. Entwickler Valve hat den Online-Shooter auf Free2Play umgestellt. Für gut 13 Euro können sich Spieler allerdings den Prime-Status erkaufen, der ihnen die Matchmaking-Option mit anderen Prime-Spielern und kosmetische Items einbringt. Wer schon vor der Free2Play-Umstellung gespielt hat, bekommt den Prime-Status automatisch. Außerdem kann man ihn freispielen, indem man Level 21 erreicht.

Valve kann es gut verkraften, Counter-Strike GO auf ein Free2Play-Prinzip umzustellen. Auf dem Marktplatz kann man zahlreiche kosmetische Items für CS GO kaufen, die bei Valve auch ohne einmaligen Kaufpreis nachhaltig Geld in die Kassen spülen.

Welcome to the Danger Zone

Mit dem neuen Update führt Valve außerdem den Spielmodus "Danger Zone" ein. Es ist eine Version des beliebten Battle-Royale-Modus, bei der Spieler nicht nur gegen Kontrahenten kämpfen, sondern auch kleine Aufgaben nebenher erfüllen können: Geiseln retten zum Beispiel, oder einen Safe aufsprengen. Danger Zone ist für 18 Spieler ausgelegt, das ist für den Battle-Royale-Modus eine vergleichsweise geringe Spielerzahl.

