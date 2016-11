Supercomputer-Hersteller Cray verbindet in der neuen Generation XC50 die Rechenleistung von Pascal-GPUs oder Xeon Phis mit dem schnellen Datendurchsatz des Aries Interconnect. Dadurch soll ein einzelner Server-Rack bis zu einem Petaflop erreichen.

Cray hat auf der auf der Supercomputing Konferenz SC16 in Salt Lake City mit XC50 den Nachfolger des XC40 vorgestellt. Er soll eine Spitzenleistung von einem Petaflop in einem Rack erreichen. Um die angekündigte Leistung zu erzielen, lassen sich im XC50 als Beschleuniger NVidias Pascal-GPUs und Intels Xeon Phi verwenden. Cray gibt Deep Learning als typisches Einsatzgebiet für den neuen Supercomputer an.

Zur SC16 siehe auch: Top500-Liste der Supercomputer: America first again

SC16: Intel zeigt nächste Xeon-Generation Skylake-EP

Wie bereits in den Vorgänger-XC-Modellen setzt Cray auf sein Aries Interconnect. Dabei handelt es sich um ein System-on-a-Chip (SoC) mit vier Network Interface Controllern (NIC) und einem integrierten Router. Darüber hinaus verwendet Cray die sogenannte Dragonfly-Netzwerktopologie.

Die erste Installation eines XC50 wird am Swiss National Supercomputing Center (CSCS) in Lugano erfolgen. Der dort laufende XC30-Supercomputer Piz Daint wird zu einem XC50-System aufgerüstet und mit Piz Dora vereint, das noch auf XC40-Architektur läuft. Der kombinierte Superrechner wird wieder unter dem Namen Piz Daint geführt werden. (jab)