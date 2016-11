(Bild: Lenovo)

Lenovo will über eine Indiegogo-Partnerschaft das Interesse an seinen Moto Mods ankurbeln und neue Entwickler-Anreize für die magnetischen Zubehör-Module schaffen.

Lenovos Moto-Z-Smartphones lassen sich mit den so genannten Moto Mods erweitern. Über die Crowdfunding-Plattform Indiegogo startet Lenovo nun die „Transform the Smartphone Challenge“, die die Entwicklung neuer Mods voranbringen soll. In Zusammenarbeit mit Verizon sollen dabei neue Ideen für Moto Mods gefunden und finanziert werden.

Die Anreize für Entwickler sind hierbei jedoch überschaubar. Im ersten Schritt können Ideen für Moto Mods als Konzept über die zugehörige Submission-Page bei Lenovo eingereicht werden. An die besten Ideen verschickt der Elektronik-Hersteller dann ein Moto Mods Dev Kit und ein Moto-Z-Smartphone im Wert von 1000 US-Dollar.

Hackathons und Coaching

Im Rahmen von so genannten Hackathons, die im Dezember in San Francisco und New York stattfinden, können Entwickler dann ihre Ideen unter professioneller Anleitung umsetzen. Die Hackathon-Teilnehmer und die Gewinner der Moto Mods Dev Kits können vom 3. Januar bis 6. März 2017 eine Indiegogo-Kampagne für ihren Moto-Mod-Prototypen starten. Am 6. bis 10. März werden die Prototypen von Lenovo ausgewertet und die Finalisten benachrichtigt.

Die Entwickler der zehn besten Prototypen werden schließlich ins Moto-Hauptquartier in Chicago eingeladen. Dort erwarten sie unterschiedliche Coachings aus den Bereichen Finanzierung, Marketing und Vertrieb. Ein Experten-Roundtable soll außerdem beim letzten Schliff an den Produkten helfen. Der Moto Mod des Gewinners der „Transform the Smartphone Challenge“ wird schließlich von Verizon vertrieben, Moto übernimmt die Online-Werbekampagne.

Bislang gibt es lediglich vier Moto Mods, die mit Hilfe von Magneten als Rückteil ans Smartphone gekoppelt werden: ein Akku-Pack für zusätzliche Laufzeit, ein erweitertes Kamera-Modul von Hasselblad, einen Lautsprecher von JBL und einen Mini-Beamer. Ob Lenovo zu einer solchen Kampagne greift, weil sich bislang kaum Hersteller zur Entwicklung weiterer Mods erwärmen können, ist offen. (axk)