Crucial-SSD BX500 jetzt mit 2 TByte

Speicherhersteller Crucial hat seine SSD-Einsteigerfamilie BX500 um zwei neue Mitglieder mit mehr Speicherplatz ergänzt. Die neuen Modelle CT1000BX500SSD1 und CT2000BX500SSD1 fassen 1 respektive 2 TByte an Daten und nutzen die SATA-Schnittstelle. Die bisher größte Version mit 960 GByte scheint aus dem Sortiment zu fliegen, wenngleich die Produktseite sie noch führt. Alle anderen bestehenden Varianten bleiben offenbar im Portfolio.

Mit nur 40 GByte mehr Bruttokapazität fällt der Schritt vom alten 960-GByte-Modell zur neuen 1-TByte-Version klein aus; zwischen den kleineren Modellen liegen immer 120 GByte. Warum Crucial nun auf volle Terabyte umgeschwenkt ist, lässt sich ohne ein detaillierteres Datenblatt nicht sagen.

Mögliche Erklärungen sind, dass die neuen Modelle mit weniger Spare Area auskommen, also weniger Reservekapazität für ausgefallene Flash-Zellen bieten, oder dass NAND-Bausteine mit mehr Kapazität zum Einsatz kommen. In den alten BX500-SSDs steckt Microns 3D-TLC-NAND mit 64 Layern, aber der Hersteller fertigt inzwischen auch Bausteine mit 96 Schichten. Alternativ könnte Crucial auch einen anderer Controller nutzen.

Gleich schnell, höhere Haltbarkeit

Auf die Schreib- und Leseleistung scheint sich die Auffrischung nicht auszuwirken. Nach wie vor gibt Crucial an, die SSDs können sequenziell mit 540 MByte/s lesen und mit 500 MByte/s schreiben – letzteres gilt allerdings nur, bis der schnelle SLC-Cache vollgeschrieben ist. Die garantierte Mindestschreibleistung liegt beim Terabyte-Modell bei 360 TBW (Terabytes Written), was 195 GB pro Tag über einen Zeitraum von fünf Jahren entspricht. Die 2-TByte-Variante soll mindestens 720 TBW schaffen, also fünf Jahre lang 390 GB pro Tag.

Auf alle Kapazitäten der BX500 gibt der Hersteller eine dreijährige Garantie und legt eine Variante des Cloning-Tools Acronis True Image bei. Crucial bietet die CT1000BX500SSD1 und CT2000BX500SSD1 in seinem Webshop für 125 Euro respektive 233 Euro an, was Preisen von 13 und 12 Eurocent pro Gigabyte entspricht. Auch im Preisvergleich finden sich erste Angebote für die BX500 mit 1 TByte (ab 131,99 €) und 2 TByte (ab 241,99 €).Besonders günstig ist sie damit nicht: Die MX500 aus eigenem Hause gibt es inzwischen bereits für rund 100 Euro, ebenso Samsungs SSD 860 QVO, die allerdings QLC-Speicher nutzt.

Produktübersicht: Crucial BX500 Kapazität Modellnummer seq. lesen / schreiben Mindesthaltbarkeit Preis (lt. Hersteller) / pro GByte 120 GByte CT1000BX500SSD1 540 / 500 MByte/s 40 (TBW) 22,60 € / 0,19 € 240 GByte CT240BX500SSD1 540 / 500 MByte/s 80 (TBW) 32,12 € / 0,13 € 480 GByte CT480BX500SSD1 540 / 500 MByte/s 120 (TBW) 55,92 € / 0,12 € 1 TByte CT1000BX500SSD1 540 / 500 MByte/s 360 (TBW) 124,94 € / 0,13 € 2 TByte CT2000BX500SSD1 540 / 500 MByte/s 720 (TBW) 233,23 € / 0,12 €

(bkr)