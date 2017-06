(Bild: dpa / Oliver Berg)

Die Behörde soll unter anderem Verschlüsselung und eigentlich abhörsichere Kommunikationstechnik knacken.

Die Bundeswehr rüstet sich für die wachsende Gefahr durch Cyber-Angriffe: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eröffnete am Freitag die "Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich" (Zitis) auf dem Gelände der Bundeswehr-Universität in Neubiberg bei München. Die Forschungs- und Entwicklungseinrichtung soll das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und das Bundesamt für Verfassungsschutz in technischer Hinsicht unterstützen.

Die Behörde soll unter anderem Verschlüsselung und eigentlich abhörsichere Kommunikationstechnik knacken. Sicherheitsbehörden und Geheimdienste sollen angesichts der steigenden Beliebtheit von Verschlüsselungstechniken in die Lage versetzt werden, Kommunikation weiter mitlesen zu können. Das Zitis übernimmt insgesamt Aufgaben in der digitalen Forensik, der Telekommunikationsüberwachung, der Massendatenauswertung/Big-Data sowie der technischen Fragen von Kriminalitätsbekämpfung, Gefahrenabwehr und Spionageabwehr.

Teil des sogenannten Cyber-Clusters ist ein neuer internationaler Master-Studiengang Cyber-Sicherheit, der im Januar 2018 mit zunächst 70 Studierenden anfangen soll. In den Folgejahren sollten durch den Studiengang dann bis zu 480 Studierende zusätzlich auf dem Campus lernen und leben, sagte von der Leyen in Neubiberg.

