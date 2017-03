Ab sofort sind interessierte Teilnehmer wieder aufgerufen, sich den Online-Prüfungen der Cyber Security Challenge zu stellen. Die Qualifikationsphase läuft bis zum 1. Juni, das deutsche Finale findet Anfang Juli statt.

Das vorrangige Ziel der Cyber Security Challenge Germany – CSCG ist es, junge IT-Security-Talente zu finden und aktiv zu fördern. Denn die Hacking-Talente sind deutschlandweit in allen Branchen gefragt. Mit der sich verschärfenden Bedrohungslage wächst der Bedarf an gut qualifizierten IT-Sicherheitskräften. Den jungen Talenten stehen während des gesamten Wettbewerbs nicht nur die Challenge-Organisatoren, sondern auch Partner und Sponsoren betreuend zur Seite. Sie bieten ihnen individuelle Qualifikationen – auch über die CSCG-Zeit hinaus.

Die mittlerweile vierte Cyber Security Challenge Germany wird in diesem Jahr erstmals von Heise Events in Kooperation mit dem Institut für Internet-Sicherheit – if(is) der Westfälischen Hochschule, und dem TeleTrusT – Bundesverband IT-Sicherheit e.V. veranstaltet. Die Wettbewerbsaufgaben decken die Themensegmente Kryptographie, Programmierung, Reverse Engineering, Web Security und Malware-Analyse ab. Darüber hinaus können sich die Talente gegebenenfalls auch noch Herausforderungen in den Bereichen Android- und iOS-Security, Windows-, Linux- und Netzwerksicherheit stellen. Wie schon in den vergangenen Jahren legen die Veranstalter großen Wert darauf, den Eventcharakter des Wettbewerbs und den Spaß am Hacken in den Fokus zu rücken.

Offen für alle ambitionierten "Nachwuchs-Hacker"

Um die Teilnahme bewerben dürfen sich Talente der Altersklassen Junior von 14 bis 20 sowie Senior bis maximal 30 Jahre. Sie sollten idealerweise Spaß am Lösen schwieriger Aufgaben mitbringen. Auch erste Erfahrungen im Umfeld der IT-Sicherheit sind hilfreich – aber keine Voraussetzung. Neueinsteiger sind bei der CSCG ebenso willkommen und können jederzeit in die Challenge einsteigen.

Auf die erfolgreichsten Absolventen der Online-Challenge vom 1. März bis 1. Juni wartet dann Anfang Juli das deutsche Finale in Düsseldorf. Dort gibt es für die Nachwuchstalente nicht nur Sachpreise zu gewinnen, sie können sich auch gleich vor potenziellen Arbeitgebern ins rechte Licht rücken – zahlreiche Unternehmen aus der IT- und Security-Branche nutzen den Wettbewerb, um im Rahmen einer Recruiting-Messe erste Kontakte zu den Talenten zu knüpfen.

Die Sieger der deutschen Challenge haben wie in den Vorjahren die Chance zur Teilnahme am wachsenden internationalen Wettbewerb – der European Cyber Security Challenge (ECSC). Diese findet vom 30. Oktober bis 2. November in Spanien statt und wird mittlerweile zwischen 15 europäischen Teilnehmerländern ausgetragen. Das deutsche Team schaffte es bei den letzten beiden hart umkämpften ECSC-Wettbewerben einmal auf Platz 2 und einmal auf Platz 3.

Hier geht es zur Anmeldung für deutsche Nachwuchs-Hacker: Cyber Security Challenge Germany (map)