Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020, E3-Trailer zeigt Keanu Reeves

Das von vielen Spielern heiß erwartete Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 soll am 16. April 2020 erscheinen. Dies kündigten die Entwickler von CD Projekt Red an und veröffentlichten im dem Zuge einen neuen Trailer. Er zeigt vornehmlich Zwischensequenzen in Spielgrafik. Dabei tritt auch ein digitales Abbild von Keanu Reeves auf, der im Spiel die Figur des Rockstars Johnny Silverhand verkörpert.

In der Welt des Cyberpunk geht es hart zur Sache. Die Menschen putschen sich mit Implantaten und Drogen auf. Die USK wird das Spiel wohl erst ab 18 Jahren freigeben.

Im August 2018 hatte CD Projekt Red bereits einen 50-minütigen Trailer von Cyberpunk 2077 veröffentlicht, der tatsächliches Gameplay zeigt – dies stammt allerdings noch aus einer frühen Version des Spiels. Cyberpunk 2077 spielt in Night City, einer frei begehbaren Megastadt. Dabei steuert der Spieler einen gesetzlosen Söldner, "V" genannt". Er ist auf der Jagd nach einem Körperimplantat, das Unsterblichkeit verspricht. Auf seinem Streifzug durch die Stadt kann der Spieler seine Fähigkeiten stetig verbesssern – dabei soll auch der Spielstil des Charakters Einfluss auf die Spielumwelt haben.

Vorstellung und Trailer von Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 läuft auf Windows-10-PCs und soll ab dem 16. April 2020 über die Online-Plattform GOG erhältlich sein. Überdies wird es Versionen für die Spielkonsolen Playstation 4 und Xbox One geben.

