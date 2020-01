DHL testet neue, App-gesteuerte Packstationen

Der Logistikdienstleister DHL testet ab sofort in einigen deutschen Städten neue Packstationen. Die neue bildschirmlose "Packstation Kompakt" lässt sich nur noch mit einer App bedienen. In den Test-Städten, zu denen etwa Köln und Koblenz zählen, kann man die neuen Stationen bei ausgewählten Filialen von Aldi, Rewe oder Netto finden.

Per App und Bluetooth

In der separaten App "Packstation Kompakt" können Android und iOS-Nutzer in unmittelbarer Nähe der Station einen Pin eingeben, den sie vorher per Mail erhalten haben. Die App nimmt mit der Packstation über Bluetooth Verbindung auf und öffnet dann das richtige Fach. DHL arbeitet eigenen Angaben zurfolge an einer Erweiterung der DHL-Paket-App, um die neue Packstation Kompakt dort zu integrieren.

Noch kann man an den neuen Packstationen nur Pakete empfangen, Pakete zum Versand einlegen geht nicht. DHL arbeitet den Angaben zufolge mit "Hochdruck" daran, das Verschicken von Retouren und frankierten Paketen bald zu ermöglichen.

Sowohl Kunden als auch DHL selbst sollen vom neuen System profitieren. So fällt auf Kundenseite die Eingabe der Abholdaten auf den Bildschirmen beziehungsweise das Scannen der Kundenkarte weg. Für DHL bietet das neue System weiteres Einsparpotenzial: Störungsanfällige Displays und Kartenlesegeräte kann sich der Anbieter sparen, auch der Versand von Kundenkarten entfällt. Zuletzt hatte DHL bei den Stationen den Quittungsdruck abgeschaltet. Im Jahr 2019 hat DHL 500 neue Paketstationen aufgestellt, 2020 sollen weitere folgen. (kim)