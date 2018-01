(Bild: DroneDJ)

Schon vor der offiziellen Präsentation sind Bilder und Daten der DJI Mavic Air im Netz gelandet. Bei dem neuen Quadrocopter handelt es sich um eine Mischung aus Mavic Pro und der preiswerten Minidrohne Spark.

Da ist etwas schief gegangen: Eigentlich wollte der chinesische Drohnenhersteller DJI die neue Mavic Air Dienstagmittag in New York vorstellen (hierzulande: 16 Uhr). Doch nun hat die Nachrichtenseite DroneDJ bereits Fotos und die meisten technischen Daten veröffentlicht.

Technisch und auch äußerlich ist die Mavic Air eine Mischung aus der kleinsten und preiswertesten DJI-Drohne Spark und der deutlich leistungfähigeren und fast doppelt so teuren Mavic Pro. Sie nimmt Videos in 4K-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde auf. Panoramabilder schießt sie wie die Mavic Pro mit 32 Megapixel, wobei diese zusammengeschnitten werden und noch keine Rückschlüssen auf die tatsächliche Foto-Auflösung zulassen. Den veröffentlichten Bildern nach handelt es sich nicht um die Kamera der Mavic, eher ähnelt das Gehäuse der Kamera der Spark.

Features

Generell scheint sich die Mavic Air aber eher an der Mavic Pro zu orientieren: Der Kamera-Gimbal ist in drei Achsen gelagert und sollte somit für verwachlungsfreie Bilder sorgen. Sensoren zur Kollisionsvermeidung hat sie vorne und hinten. Die Ausleger mit den Rotoren kann man einklappen. Auch per Handgesten lässt sich die Mavic Air steuern, wobei das bei den anderen DJI-Modellen bislang unzuverlässig und unpräzise funktionierte und kein wirklich kontrollierbarer Flug möglich war. Bei dem Gehäuse der Mavic Air hat man die Wahl zwischen mindestens drei Farben: Weiß, Schwarz und Rot. Die Flugzeit liegt mit 21 Minuten auch zwischen den beiden anderen Modellen.

Was noch unbekannt ist

Ungeklärt bleibt bis heute Nachmittag, wie groß und schwer die neue Drohne und wie hoch ihre Maximalgeschwindigkeit ist. Auch ein Preis ist noch nirgends zu finden. Rückschlüsse kann man nur aus den Preisen der Spark (500 US-Dollar) und Mavic Pro (1000 US-Dollar) ziehen. Sollte die Mavic Air tatsächlich dazwischen platziert werden, wird es wohl auf einen Preis von 700 US-Dollar hinauslaufen.

Ein Update der Meldung mit den aktuellen Informationen über die DJI Mavic Air folgt, sobald DJI die genauen Daten zur Drohne bekannt gegeben hat.

Einen Überblick über aktuelle Drohnenmodelle gibt es im Podcast c't uplink Folge 17.8. (hcz)