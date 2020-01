DTS steht künftig für mehr als nur Sound-Lösungen

Die Xperi Corporation hat angekündigt, die Ausrichtung seiner gleichnamigen Tochterfirma DTS zu erweitern. Bislang war DTS vor allem für Surround-Sound- und Multiroom-Audio-Lösungen bekannt. Künftig soll die Marke auch für Imaging-Technologien stehen; zu diesem Zweck wird die Tochterfirma FotoNation in Zukunft auch unter der Marke DTS geführt.

Zu den von FotoNation entwickelten Lösungen gehört 3D-Gesichterkennungsalgorithmen und (KI-basierte) Bildverbesserungsalgorithmen, die beispielsweise in LGs Smartphone G8 ThinQ und in DJIs Osmo Pocket Camera Gimble zu finden sind.

Unter dem Namen "DTS Driver Monitoring Solutions (DMS)" will Xperi auf der CES in einer Elektro-Sportlimousine vom Typ Karma Revero GT zeigen, wie sich unter anderem in Echtzeit die Kopfposition, die Blickrichtung und der Öffnungsgrad der Augen des Fahrers erfassen und auswerten lässt. Die "DTS Occupancy Monitoring Solutions (OMS)" soll wiederum automatisch erkennen, wie viele Personen sich in einem Fahrzeug befinden und wie sie sich bewegen.

DTS war 2016 von Xperi (damals noch unter dem Namen Tessera Technologies tätig) für 850 Millionen US-Dollar übernommen worden. Bereits 2008 hatte Tessera FotoNation erworben, dessen Algorithmen zur Rote-Augen-Reduktion, Gesichtstracking und ähnlichem in den folgenden Jahren in etlichen Kameras genutzt wurden. (nij)