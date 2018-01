Das Bild zeigt den Videospiele-Helden Duke Nukem bei seiner Alltagsbeschäftigung. (Bild: 3D Realms)

Der Profi-Wrestler befindet sich in Gesprächen: Er soll den Videospiele-Actionhelden Duke Nukem spielen.

Paramount will Duke Nukem auf die Leinwand bringen und befindet sich derzeit in Gesprächen mit Profi-Wrestler John Cena. Das berichtet der Hollywood Reporter. Cena würde dann die Hauptrolle spielen – also den wohl politisch inkorrektesten Helden der Videospielegeschichte. Produziert werden soll der Film von Platinum Dunes, gegründet von Michael Bay, Andrew Form und Brad Fuller. Platinum Dunes produzierte bisher vor allem Horror-Filme wie The Texas Chainsaw Massacre, The Amityville Horror und The Purge.

Duke Nukem: Originalzitate

The Hollywood Reporter verweist in seinem Bericht auf den besonders frühen Produktionsstatus des Projekts. Demnach gibt es derzeit weder Regisseur noch Drehbuch – man befinde sich derzeit noch auf der Suche nach einem Autoren, der die Geschichte Cena auf den Leib schreibt. John Cena spielte bereits in der Paramount-Produktion "Daddy's Home 2" und im kommenden "Bumblebee". (mfi)