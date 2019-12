Dark Alliance: Drizzt Do'Urden schnetzelt kooperativ

Nicht Baldur's Gate: Dark Alliance wie 2001, sondern Dungeons & Dragons: Dark Alliance heißt das neue Spiel von Wizards of the Coast und Tuque Games, das auf den Game Awards 2019 angekündigt wurde. Spieler übernehmen entweder die Rolle des legendären D&D-Elfen Drizzt Do'Urden oder von einem seiner drei Mitstreiter. An Drizzts Seite kämpfen seine Geliebte Cattie-Brie sowie Bruenor und Wulfgar. Als Schauplatz dient Icewind Dale.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (2020) - Trailer (The Game Awards 2019) (Quelle: WotC)

Entwickler Tuque Games dachte bereits 2013 darüber nach, einen gedanklichen Nachfolger zu Baldur's Gate: Dark Alliance zu produzieren. In den Folgejahren erschuf das Studio aber erst das Actionspiel Livelock. Das bot ebenfalls kooperative Kämpfe aus der bekannten Top-Down-Perspektive, die auch in Baldur's Gate: Dark Alliance genutzt wurde. Etwas überraschend ist es daher, dass das neue Spiel nun die Schulterperspektive nutzt.

Nach Aussage des Chef-Entwicklers Kevin Neibert, Lead Game Designer für Dark Alliance, wolle man so "die Kamera näher ans Geschehen bringen, damit sich die Kämpfe lebendiger anfühlen." Besonders gegnerische Attacken sein so "leichter zu identifizieren und lassen dem Spieler die Möglichkeit instinktiv auszuweichen, zu parieren oder zu blocken.", erklärt Neibert.

Als Grafikengine dient die Unreal-Engine. Das Entwicklerstudio ist seit dem erfolgreichen Pitch an Wizards of the Coast, 2017 von 18 auf über 60 Mitarbeiter angewachsen und ansässig in Montreal. Dungeons & Dragons: Dark Alliance soll im Herbst 2020 für PC und alle aktuellen Konsolen erscheinen. (wie)