Gesunder Menschenverstand bei Maschinen

Die US-Forschungsagentur Darpa hat ein neues Programm gestartet, mit dem Software für künstliche Intelligenz (KI) gesunder Menschenverstand verliehen werden soll. Unter Experten gilt dessen bisheriges Fehlen als die größte Hürde für die Erweiterung von KI-Technologien von eng begrenzten auf allgemeinere Aufgaben. Denn noch immer machen Maschinen für Menschen offensichtlich erscheinende Fehler, weil sie keine Vorstellung von der Welt um sie herum haben. Mit dem Darpa-Programm Machine Common Sense (MCS) soll sich das jetzt ändern, berichtet Technology Review online in „Lernen wie die Babys“.

„Das Fehlen von gesundem Menschenverstand verhindert, dass ein intelligentes System die Welt versteht, dass es auf natürliche Weise mit Menschen kommuniziert, dass es sich in unvorhergesehenen Situationen vernünftig verhält und dass es aus neuen Erfahrungen lernt“, erklärt der Darpa-Programmmanager Dave Gunning die Motivation hinter MCS. Der Schwerpunkt dabei wird auf dem Verstehen von Sprache liegen, weil sie Maschinen leicht durcheinanderbringt und weil die Überprüfung relativ einfach ist. Laut Oren Etzioni, CEO des Allen Institute for KI wird es auf diese Weise möglich, den Fortschritt in Richtung von gesundem Menschenverstand zu messen, was von großer Bedeutung sei.

Menschliche Babys sind in der Lage, sich rasch ein intuitives Bild von der Welt zu machen, das als Grundlage für ihre Intelligenz dient. Wie sich diese Fähigkeit auch Computern verleihen lässt, ist alles andere als offensichtlich. Bisherige Versuche haben sich darauf konzentriert, per Hand große Wissensdatenbanken aufzubauen, was eine aufwendige und im Prinzip nie endende Aufgabe ist. Der bekannteste Versuch dieser Art ist Cyx, und daran wird schon seit Jahrzehnten gearbeitet.

Mehr dazu bei Technology Review online:

(sma)