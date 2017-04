(Bild: dpa, Friso Gentsch/Symbol)

In Deutschland gilt die Aversion gegen Mathe und Naturwissenschaften als gesellschaftsfähig. Wie kann man Schüler dafür begeistern?

Für Fernsehmoderator Frank Plasberg war Mathe in der Schule ein Angstfach, wie er mal erzählte. Und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bekam einst den Rat von seinem Mathelehrer: "Mit Mathe wird das nichts, Schulz. Werd Politiker!" In Deutschland sind solche Bekenntnisse gesellschaftsfähig. Man kokettiere sogar ein bisschen damit, sagt der Vorsitzende des Fachlehrerverbands zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (MNU), Gerwald Heckmann. Viele seien der Ansicht: "Nicht schlimm, wenn man da nicht so gut ist."

Bei seinem Bundeskongress (6.-10. April) in Aachen berät der Verband zur Förderung der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) mit mehr als 1000 Fachlehrern darüber, was zu tun ist. Ein Drittel des Unterrichts müsse auf diesen Bereich entfallen, betont Verbands-Chef Heckmann. Was natürlich bei dem Mangel gerade an Physiklehrern nicht immer ganz einfach sei. Es geht auch um einen zeitgemäßen Unterricht. Beim letzten weltweiten Schulvergleichstest PISA blieben die deutschen Schüler 2015 bei Mathematik und Naturwissenschaften mit ihren Leistungen im oberen Drittel der Ranglisten, erzielten aber schlechtere Ergebnisse. Der Bericht hielt auch fest, dass der Bezug zur alltäglichen Lebenswelt der Schüler in den Fächern scheinbar eine geringe Rolle spiele.

Unterricht mit Alltagsbezug

Salatschleuder und Smartphone im Physikunterricht? Für die Aachener Mathematik-Professorin Johanna Heitzer ist das so ein Unterrichts-Beispiel mit Alltags-Bezug. "Mit der richtigen App auf dem Handy können Sie das Handy in die Salatschleuder tun und das kann seinen Aufenthaltsort, die Geschwindigkeit und die auf das Handy wirkende Kräfte direkt messen und auswerten», sagt die Kongressleiterin von der RWTH Aachen.

Preis für Nachwuchslehrer

Echte Flugrouten als Grundlage für die analytischen Geometrie, Computersimulationen, die chemische Reaktionen auf Teilchenebene sichtbar machen, sind weitere Möglichkeiten. "Der Kongress lebt von Ideen aus dem realen Unterricht", sagt die Wissenschaftlerin an der RWTH Aachen. Der Kongress spornt Nachwuchslehrer an, in dem er drei von ihnen für ihre innovativen Ideen auszeichnet.

Nachwuchslehrerin Nora Simon vom Franz-Stock-Gymnasium in Arnsberg ist Preisträgerin des vergangenen Jahres: Sie nutzte für ihren Unterricht Arbeitsblätter mit QR-Codes, über die Schüler per Smartphone Zusatzinformationen zu ihren Matheaufgaben abrufen konnten.

Der MINT-Level

Mathematik und Naturwissenschaften gelten als schwierig. Der Verband will die Anforderungen in den einzelnen Altersstufen objektivieren. Wie bei den Sprachen schon üblich sollen Fortschritte und Lernerfolge mit einem Level ausgewiesen werden. In einem europäischen Referenzrahmen für Naturwissenschaften sollten die Fähigkeiten von der frühkindlichen Ausbildung bis zur Universität in einem Stufensystem klar umrissen werden, sagte der Verbandsvorsitzende Gerwald Heckmann. Dabei geht es um eine Definition, welches Leistungsniveau in welcher Altersstufe erreicht werden sollte. (Mit Material der dpa) / (axk)