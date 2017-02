Wenn am Montag der Mobile World Congress 2017 offiziell eröffnet wird, ist der erste Höhepunkt der Messe schon vorbei: Bereits am Sonntag packen die meisten großen Hersteller ihre neuen Spielzeuge aus.

In der Regel stellen die großen Marken ihre neuen Spitzengeräte auf dem Mobile World Congress (MWC) vor, der am Montag in Barcelona beginnt. Eine Ausnahme von dieser Regel ist bisher immer Apple gewesen, die auch in diesem Jahr wieder ihr eigenes Ding machen. Auch Samsung macht eine Pause: Seit dem Galaxy S5 haben die Koreaner ihre neuen Flaggschiffe in Barcelona vom Stapel gelassen und am Sonntag vor der Messe den inoffiziellen Höhepunkt gesetzt. Nach dem Debakel mit dem brennenden Galaxy Note 7 hat Samsung den Launch des Galaxy S8 um ein paar Wochen verschoben, wird das Smartphone auf der Messe aber wohl im Hinterzimmer zeigen. Für den offiziellen Teil haben die Koreaner ein neues Tablet in Form des Galaxy Tab S3 im Gepäck.

Smartphone-Verkäufe 2016 nach Hersteller Hersteller 2016 2015 Absatz +/- Geräteabsatz Marktanteil Geräteabsatz Marktanteil Samsung 306,4 Mio. 20,5 % 320,2 Mio. 22,5 % -4,3 % Apple 216,1 Mio. 14,4 % 225,9 Mio. 15,9 % -4,3 % Huawei 132,8 Mio. 8,9 % 104,1 Mio. 7,3 % +27,6 % Oppo 85,3 Mio. 5,7 % 39,5 Mio. 2,8 % +116,0 % BBK andere 72,4 Mio. 4,8 % 35,3 Mio. 2,5 % +105,2 % Andere 682,3 Mio. 45,6 % 699,0 Mio. 47,6 % -2,4 % Gesamt 1495,4 Mio. 1423,9 Mio. +5,0 % Gartner, Februar 2017

Damit überlassen die beiden Marktführer das Terrain der Konkurrenz. Allen voran die ambitionierte Nummer Drei der Smartphone-Hersteller: Huawei zeigt am Sonntag vor dem ersten Messetag sein neues Spitzenmodell Huawei P10 und dessen großen Bruder P10 Plus. LG tritt mit dem G6 an, bei dem der südkoreanische Hersteller das modulare Konzept des Vorgängers wieder aufgibt. Auch in Barcelona sind die großen chinesischen Hersteller wie Lenovo (Moto), Oppo und ZTE, die zunehmend auch die europäischen Märkte im Visier haben. Ausnahme ist das junge Unternehmen Xiaomi, das zuletzt sein US-Debüt auf der CES gegeben hat, aber erstmal keine konkreten Pläne für Europa hat.

Alte Bekannte

Der MWC 2017 verspricht ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Nokia und Blackberry, schon lange abgeschrieben, treten mit neuen Smartphones an. HMD Global, der neue Hersteller der Marke Nokia, hat vielleicht auch eine Hommage an legendäre 3310 im Gepäck. Blackberry hat seine Hardware-Sparte an den chinesischen Elektronikkonzern TCL ausgelagert, der in Barcelona auch neue Alcatel-Smartphones zeigen wird – man munkelt von einem Idol 5S. Und vielleicht gibt es auch Neuigkeiten zum VR-Headset "Vision", von dem Alcatel auf der IFA und der CES schon Vorseriengeräte gezeigt hat. Virtual Reality ist darüber hinaus ein Thema, mit sich auch andere Aussteller auf dem MWC beschäftigen.

Bild 1 von 8 Smartphone-Gerüchte vor dem MWC 2017 (8 Bilder) Huawei launcht mit dem P10 sein neues Flaggschiff auf dem MWC, das dem Mate 9 (Bild) folgt.

(Bild: Techstage)

Möglicherweise gibt es in Barcelona auch erste Ankündigungen für Smartphones mit Qualcomms neuem Spitzenchipsatz Snapdragon 835. Samsungs Galaxy S8 dürfte das erste Flaggschiff sein, das mit dem neuen Snapdragon auf den Markt kommt. Die Südkoreaner fahren wieder zweigleisig, ein Teil der S8-Produktion dürfte mit dem neuen Exynos 9 Series 8895 aus hauseigene 10nm-Fertigung ausgestattet sein. Auch Huawei setzt bei seinen Spitzengeräten auf Eigengewächse. Möglicherweise bekommt der aktuelle Spitzen-SoC Kirin 960 in Barcelona noch einen leistungsfähigeren Verwandten.

OS-Ödnis

In Bezug auf die Mobilbetriebssysteme dürfte der Mobile World Congress eine ziemlich einseitige Veranstaltung werden. iOS-Geräte wird man wohl sehen, obwohl Apple schon traditionell nicht vorbeischaut. Andere Konkurrenz zu Googles Android muss man suchen: Am Stand von Canonical wird das Fairphone 2 mit Ubuntu OS zu sehen sein. Jolla, der Hersteller des Alternativ-Systems Sailfish OS, kündigt die Zusammenarbeit mit einem neuen Gerätehersteller an.

Smartphone-Verkäufe nach Betriebssystem OS 4. Quartal 2016 4. Quartal 2015 Absatz +/- Geräteabsatz Marktanteil Geräteabsatz Marktanteil Android 352,7 Mio. 81,7 % 325,4 Mio. 80,7 % +8,4 % iOS 77,0 Mio. 17,9 % 71,5 Mio. 17,7 % +7,7 % Windows 1,1 Mio. 0,3 % 4,4 Mio. 1,1 % -75,1 % Blackberry 0,2 Mio. 0,0 % 0,9 Mio. 0,2 % -77,1 % Andere 0,5 Mio. 0,1 % 0,9 Mio. 0,2 % -40,2 % Gesamt 431,5 Mio. 403,1 Mio. +7,1 % Gartner, Februar 2017

Firefox OS dagegen, Mozillas erst vor vier Jahren auf dem MWC gestartetes, ambitioniertes Mobilbetriebssystem, ist offiziell tot. Mozilla hat die betreffende Abteilung mittlerweile aufgelöst. So wird man auf der Messe eine noch stärkere Android-Monokultur erleben als in den Vorjahren. Google wird auch wieder den Bereich zwischen den Hallen 2 und 3 in ein "globales Android-Dorf" verwandeln, mit einer Smoothie-Bar und niedlichen Stickern. (vbr)