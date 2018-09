Datenethikkommission soll Auswirkungen der Digitalisierung beleuchten

Eine eigene Kommission beleuchtet für die Bundesregierung ethische Fragen, die die Digitalisierung aufwirft. Die vom Innen- und dem Justizministerium eingesetzte sogenannte Datenethikkommission soll im kommenden Jahres eine Reihe an Leitfragen beantworten. Die 16 Mitglieder kommen aus den Bereichen Medizin, Recht, Informatik, Statistik, Volks- und Betriebswirtschaft, Theologie, Ethik und Journalismus.

Es gehe nicht darum, sich vor politischen Entscheidungen zu drücken, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zum Abschluss der zweitägigen Auftaktsitzung des Gremiums. Nach der Vorlage des Abschlussberichts im Sommer 2019 bleibe noch genug Zeit, Vorschläge vor der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 auch umzusetzen.

Gibt es ein Eigentum an Daten?

"Es geht um ganz grundlegende Fragen, aber am Ende des Tages geht es um ganz praktische Auswirkungen", sagte Justizministerin Katarina Barley (SPD). So zum Beispiel um Fragen wie: "Gibt es ein Eigentum an Daten, wenn ja, wer hat das?"

Neben dem Spannungsfeld aus Schutz und wirtschaftlicher Nutzung von Daten soll die Kommission auch über ethische Probleme der algorithmenbasierten Prognose- und Entscheidungsprozesse nachdenken. "Ob bei der individuellen Preisgestaltung im Onlinehandel, der Einschätzung der Kreditwürdigkeit oder der Bewerberauswahl bei Einstellungsverfahren: Menschen werden in immer mehr Lebensbereichen von technischen Verfahren bewertet", heißt es in den Leitfragen. Darin lägen Chancen, aber auch Risiken.

Ein drittes Thema für die Kommission ist die künstliche Intelligenz. "Wie kann sichergestellt werden, dass Maschinen, die auf KI-Basis arbeiten, kontrollierbar sind?", lautet eine Frage für die Kommission. (Mit Material der dpa) / (axk)