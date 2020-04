Datenscoring gegen Gewerkschaften bei Amazon-Tochter Whole Foods

Das Management der Bio-Supermarktkette Whole Foods markiert jede Filiale farblich auf einer Landkarte. Die Farbe zeigt an, wie groß die Amazon-Tochter das Risiko einschätzt, dass die Mitarbeiter der jeweiligen Filiale einer Gewerkschaft beitreten. Dazu erhebt und verfolgt das Unternehmen laufend mehr als zwei Dutzend Indikatoren.

Das hat Whole Foods gegenüber Business Insider bestätigt. Journalisten der Webseite hatten aus firmeninternen Dokumenten sowie durch Gespräche mit fünf Wissenden nähere Details zusammengetragen. Erfasst werden demnach Daten in drei Hauptkategorien: "Externe Risken", "Filialrisken" und "Stimmung unter den Mitarbeitern."

Algorithmen + Daten => Landkarte

Zu den Externen Risken zählt beispielsweise die Entfernung der Filiale zum nächsten Gewerkschaftsbüro, wieviele Mitglieder Gewerkschaften in der Gegend haben, wieviele Verfahren wegen Verletzung von Arbeitnehmerrechten gegen die jeweilige Filiale eingeleitet wurden, und die Zahl erfasster einschlägiger Ereignisse, etwa Informationsveranstaltungen von Arbeitnehmervertretern. Einbezogen werden außerdem werden lokale wirtschaftliche und demographische Faktoren wie die Arbeitslosenrate in dem Postleitzahlgebiet und der Anteil der Familien, die unter der Armutsgrenze leben müssen.

In die Berechnung des Filialrisikos wiederum fließen die durchschnittliche Entlohnung, der Umsatz, und der Grad rassischer und ethnischer Durchmischung der Belegschaft ein: Neben schlechter Bezahlung erhöht offenbar auch geringe ethnische Duchmischung unter der Belegschaft die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiter gemeinsam für ihre Interessen eintreten.

Mitarbeiterbefragung statt Sozialpartnerschaft

Die Parameter der dritten Kategorie verraten die Betroffenen selbst: Sie werden regelmäßig befragt, wie sie Qualität und Sicherheit am Arbeitsplatz einschätzen, ob sie sich unterstützt und respektiert wähnen, und so weiter. Bei Whole Foods heißt die Datenlandkarte "Team Member Relations Heatmap". "Die Früherkennung ermöglicht, den Filialen mit dem höchsten Bedarf Ressourcen zukommen zu lassen, mit dem Ziel, Risken zu minimieren, indem Herausforderungen angegangen werden bevor sie problematisch werden", teilte die Supermarktkette mit. Um welche Art von "Ressourcen" es sich handelt, verrät das Unternehmen nicht.

Sozialpartnerschaft genießt in US-Chefetagen keinen guten Ruf. Gemeinhin wollen US-Manager unbedingt vermeiden, dass sich Mitarbeiter solidarisieren und gewerkschaftlich organisieren. Daraus ist ein eigener Geschäftszweig entstanden, der sich zum Millionenbusiness entwickelt hat: "Berater" unterstützen Firmen bei ihrem Kampf gegen Gewerkschaften.

Whole Foods wurde um 1980 in Texas gegründet und gilt inzwischen als weltgrößte Bio-Kette. 2017 kaufte Amazon Whole Foods für 13,7 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 95.000 Menschen. Die gut 500 Filialen sind fast alle in den USA, dazu kommt eine kleine Zahl an Geschäften in Kanada und Großbritannien. (ds)