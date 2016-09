Dem Dating-Dienst Lovoo war nach einem c't-Bericht vorgeworfen worden, Nutzer durch Fake-Profile zu Zahlungen animiert zu haben. Gegen mehrere Zahlungen im Gesamtwert von 1,2 Millionen Euro wurde das dazu eingeleitete Ermittlungsverfahren nun eingestellt.

Die Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Dresdner Dating-Diensts Lovoo wegen Betrugs sind gegen Zahlungen hoher Geldauflagen eingestellt worden. Die Summe belaufe sich auf insgesamt 1,2 Millionen Euro, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mit. Das seien rund 20.000 Euro mehr, als Lovoo an finanziellen Vorteilen durch manipulierten Quellcode nachgewiesen werden konnten. Die Einstellung beruhe auf verschiedenen Umständen: So falle der individuelle Schaden für die Nutzer vergleichsweise gering aus und liege zwischen 20 Cent und 20 Euro. Zudem seien die Beschuldigten nicht vorbestraft und hätten sich kooperativ gezeigt – vor allem der beschuldigte Geschäftsführer.

Razzien nach c't-Bericht



Zwölf Lovoo-Beschäftigten war nach einem Bericht des Computermagazins c't vorgeworfen worden, Männer mit falschen Profilen von erfundenen Frauen dazu verleitet zu haben, kostenpflichtige Leistungen der Kontaktvermittlung in Anspruch zu nehmen. Mit dieser Masche soll die Firma zwischen Juni 2013 und Juni 2014 Nutzer um fast 1,2 Millionen Euro gebracht haben. Im Juni dieses Jahres hatte es nach einem anonymen Hinweis Razzien gegeben. Zwei Geschäftsführer wurden verhaftet, kamen aber wenige Tage später gegen Kaution wieder frei. Einer von ihnen hat sich mittlerweile aus dem operativen Geschäft zurückgezogen.



Die Beschuldigten müssen nun Auflagen zwischen 5000 Euro und 390.000 Euro zahlen. Rund 900.000 Euro fließen laut Staatsanwaltschaft an gemeinnützige, regionale Einrichtungen, 300.000 Euro gehen an die Staatskassen.

Lovoo wächst weiter



Die Beschuldigten hätten der hohen Zahlung zugestimmt, um die Last eines laufenden Ermittlungsverfahrens so früh wie möglich vom Unternehmen abzuwenden, teilte Lovoo mit. Nun wolle man daran arbeiten, das Vertrauen der Nutzer, Kunden und Partner zu stärken. Unter anderem soll es dafür neue Möglichkeiten zur Verifizierung von Nutzerprofilen sowie technische Verbesserungen der Flirt-App geben. Nach Unternehmensangaben wird die App von rund 60 Millionen Menschen genutzt. Darüber können Nutzer interessen- und standortbezogen andere Menschen kennenlernen.

