Davos-Sammlung: Gendaten der globalen Elite sollen versteigert werden

Eine ungewöhnliche "Kunstsammlung" bestehend aus Gebrauchsgegenständen und "biologischen Mustern" mit DNA-Daten der Mächtigen und Reichen haben Mitglieder des Projekts EARNE$T nach eigenen Angaben auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos im Januar 2018 zusammengetragen: Die jetzt auf den Markt kommende "Davos Collection" bietet den Aktivisten zufolge "die einzigartige Gelegenheit, genetische Einsichten in die einflussreichste Bevölkerungsgruppe zu gewinnen". Diese Klasse wisse es normalerweise, ihre eigenen Daten abzuschirmen.

Fingerabdrücke und Gendaten

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Die Truppe hat ihrer Darstellung zufolge vor zwei Jahren bei dem Gipfeltreffen unter anderem von Teilnehmern benutztes Besteck und Gläser gesammelt, auf denen sich insbesondere Fingerabdrücke befänden. Dazu kommen gebrauchte Servietten, Zigarettenstummel und Pappbecher sowie Haare und Kosmetikartikel mit genetischen Daten, die man auf Toiletten und anderen Örtlichkeiten des Davoser Kongresszentrums gefunden habe.

Zu den WEF-Besuchern zählten 2018 unter anderem US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron, der Investor George Soros, Alibaba-Gründer Jack Ma, Königin Rania von Jordanien und Popstar Elton John. Die von den Teilnehmern hinterlassenen Utensilien und Körperrelikte haben die Künstler in einem Online-Katalog ausgestellt und mit Preisschildern versehen. Ein Haar etwa veranschlagen sie mit einem Wert zwischen 1200 und 3000 US-Dollar, eine Gabel mit bis zu 36.500 Dollar. Ein Weinglas listen sie mit bis zu 65.000 Dollar.

Keine Namen genannt

Keiner der Gegenstände wird einer speziellen Person zugeordnet. Die EARNE$T-Mitstreiter versichern aber, dass sie nachweislich vor Ort und dort aktiv gewesen seien. Man könne auch andere bekannte Davos-Gäste fragen, ob sie sich etwa noch daran erinnerten, ein Müsli-Parfait aus einem Glasbehälter in der zentralen Lounge vor Ort genossen zu haben.

DNA-Informationen gelten als besonders sensible Daten, die Eigenschaften wie Anlagen für Krebserkrankungen oder Asthma offenbaren können. Die Gruppe schreibt dazu: Über die Davos-Sammlung könnten sich Interessenten durch die immer einfacher werdenden DNA-Analysemöglichkeiten spezielle Einsichten etwa in potenzielle physische und mentale Beschwerden oder Vorzüge von Teilnehmern, Abstammung, Hinweise auf Ernährungsweisen und medizinische Behandlungen, Drogenmissbrauch und den Einfluss von Umweltfaktoren verschaffen.

Bild 1 von 9 The Davos Collection (9 Bilder) Eine Frühstücksgabel vom Davoser Kongresszentrum, die Spuren von der Benutzung unter UV-Licht preisgibt.

(Bild: EARNE$T)

Fundgrube für Datenhändler

Auch dem "Überwachungskapitalismus" angehörende Firmen, Datenhändler und private Sammler böten die feilgebotenen Utensilien ganz neue Möglichkeiten, um sich über bestehende Vermutungen Gewissheit zu verschaffen, heißt es bei der Organisation, deren Mitglieder anonym bleiben wollen. So könnten diese etwa Informationen, die sie aus den "Artefakten" gewinnen, mit bereits vorhanden Daten über das digitale Verhalten von Nutzern abgleichen.

Die Sammlung stellt laut den Projektmitgliedern "den nächsten logischen Schritt in der Beanspruchung unternehmerischer Eigentumsrechte über personalisierte Daten" dar. Konzernen wie Facebook oder Google gehe es darum, mit ähnlichen Verfahren die Vorhersagekraft von Systemen mit Künstlicher Intelligenz zu erhöhen und Profite zu erzielen. Man hoffe, mit dem Verkauf die vorgeführte Elite zu einer einschneidenden Reaktion gegen die Überwachungsfirmen zu bewegen. Die große Frage sei, ob die Mächtigen auch an einem besseren Schutz der breiten Bevölkerung interessiert seien.

Unterschiedlicher Schutz biometrischer Daten

Die geplante Auktion sollte eigentlich am Donnerstag in New York über die Bühne gehen. Man habe das Datum aber aufgrund "offener rechtlicher Fragen" noch einmal verschoben, erklärten die Aktivisten in einer E-Mail an "OneZero". Zumindest in den USA sollte die Versteigerung aber legal sein, erläuterte der Rechtsprofessor Mason Marks gegenüber dem Online-Magazin. DNA-Daten dürften dort nur von bestimmten Organisationen wie Krankenkassen oder Arbeitgebern nicht nach Belieben verwendet werden, um Diskriminierungen zu verhindern. Hinterlassene Körperabsonderungen oder Geninformationen an benutzten Gegenständen seien quasi vogelfrei. In der EU gilt für biometrische Merkmale mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dagegen ein besonderes Schutzniveau.

Hierzulande sorgte der Chaos Computer Club (CCC) 2008 für Aufsehen, als er einen Fingerabdruck des früheren Bundesinnenministers Wolfgang Schäuble im Vereinsmagazin "Datenschleuder" veröffentlichte. Damals hatte ein Glas den Weg zu den Hackern gefunden, aus dem der CDU-Politiker bei einer Veranstaltung getrunken hatte. 2014 zeigte der CCC, dass ein direkter Kontakt mit physikalischen Objekten zum Abnehmen biometrischer Merkmale und dem anschließenden Basteln von Attrappen nicht mehr nötig ist. Dafür reicht schon die Aufnahme eines Fotos aus einem Abstand einiger Meter. (tiw)