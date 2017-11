Zum wiederholten Mal wird in im Januar in Zürich das World Web Forum stattfinden. Diesmal steht die Konferenz unter dem Motto "End of Nations". Dank einer Partnerschaft können Leser von heise online vergünstigte Tickets erwerben.

Nationen sind Vergangenheit, die Zukunft gehört Unternehmen – allen voran Apple, Alphabet, Google, Amazon und Facebook. Davon zumindest sind die Macher des World Web Forums um den Gründer Fabian Hediger überzeugt, die im Januar erneut ihre Konferenz in Zürich veranstalten.

Unter anderem Iron-Maiden-Sänger und Pilot Bruce Dickinson soll dort deshalb Szenarien besprechen, wie sich eine Welt ohne Nationalstaaten organisieren könnte. Seinen Fans seien Staaten jedenfalls schon egal. David Le von Lyft wird erklären, wie er eine Milliarde US-Dollar von Google eingesammelt hat, Glenn Core spricht über Amazons Cloud-Dienst AWS und Ed Brown von Malwarebytes stellt die erfolgreiche Philosophie seines Unternehmens vor.

Die Veranstaltung wird am 18. und 19. Januar wieder in Zürich stattfinden und diesmal gehört c't zu den Medienpartnern. Leser von heise online können deshalb vergünstigt an der Konferenz teilnehmen. Unter Angabe des Codes "HEISE2018" gibt es bis zum 4. Dezember ein Zwei-Tages-Ticket zum Spezialpreis von 980 Schweizer Franken (exklusive Mehrwertsteuer), statt des regulären Preises von 1780 Schweizer Franken (ebenfalls exklusive Mehrwertsteuer). Für die, die nicht dabei sein können, wird es auf heise online auch einen Livestream geben. (mho)