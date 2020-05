DeepL bekommt eine individuelle Glossarfunktion

Nutzer der Übersetzungs-Plattform DeepL können mit der neuen Glossarfunktion bestimmte Übersetzungen für Begriffe festlegen. Das soll vor allem für wissenschaftliche Texte und bei Fachbegriffen hilfreich sein. Die Option ist ab sofort für Übersetzungen von Deutsch nach Englisch, Französisch nach Englisch sowie Englisch nach Deutsch und Englisch nach Französisch verfügbar. Weitere Sprachkombinationen sollen in Kürze folgen.

Um das Glossar zu nutzen, muss man im übersetzten Text das gewünschte Wort auswählen und die bevorzugte Übersetzung beziehungsweise Formulierung auswählen, dadurch wird ein Glossareintrag gespeichert. Über das Feld "Anpassen" lassen sich Glossareinträge auch manuell eingeben. DeepL kann laut Blogbeitrag Substantive, Verben, Adjektive, Adverbien und sogar Kombinationen aus mehreren Wörtern aufnehmen und dabei grammatikalisch anpassen. Das Glossar lässt sich auch an- und ausschalten. In der kostenlosen Version ist nur eine begrenzte Anzahl, die genaue Zahl wird nicht genannt, an Einträgen möglich.

DeepL gibt es seit vergangenem Jahr auch als App für Windows und macOS. Die KI-Übersetzung integriert sich ins Betriebssystem – damit ist ein Kopieren des Textes und auf der DeepL-Webseite einfügen nicht mehr nötig. Der Übersetzer kann immer wieder mit guten Ergebnissen überzeugen.

