Dell zeigt Edge-Server und Mini-Rechenzentrum

IoT- und Sensordaten werden künftig nicht immer erst aufwändig in entfernte Rechenzentren transportiert, sondern vor Ort in sogenannten Edge-Systemen vorverarbeitet. Letztere stehen dann oft in rauer Umgebung, müssen aber trotzdem zuverlässig laufen und sich aus der Ferne verwalten lassen.

Für derartige Edge-Installationen kündigt Dell EMC nun den kompakten Server PowerEdge XE2420 mit verbesserter iDRAC9-Fernwartung an.

Außerdem kommt eine Art "Rechenzentrum in einem Schrank" als Dell EMC Modular Data Center Micro 415 (MDC 415).

Der Dell EMC PowerEdge XE2420 erfüllt NEBS-Spezifikationen für Telco-Server und hat Fassungen für zwei Prozessoren. Er nimmt bis zu 92 TByte Massenspeicher auf.

Das MDC 415 widersteht höheren Temperaturen und kann gegen Aufpreis mit Rauchmeldern und einem Feuerlöschsystem bestellt werden. Als denkbaren Einsatzort nennt Dell EMC etwa 5G-Basisstationen. (ciw)