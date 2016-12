Gehroboter kommen bislang nur vorsichtig über schwierigen Untergrund. Amerikanische Wissenschaftler haben zusammen mit der Noch-Google-Tochter Boston Dynamics ein Verfahren entwickelt, bei dem ein Algorithmus die Bodenverhältnisse testet.

Wissenschaftler am Institute for Human and Machine Cognition Robotics Lab in Pensacola im US-Bundesstaat Florida haben zusammen mit der Google-Tochter Boston Dynamics, die der Internetriese im Frühjahr zum Verkauf gestellt hat, ein neues Gehsystem für den humanoiden Roboter Atlas entwickelt. Dabei bekommt der zweibeinige Automat ein genaueres "Gefühl" für den Untergrund, auf dem er sich bewegt, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Der Anti-Fall-Automat").

Atlas kann dynamisch sein Gleichgewicht halten. Das heißt, er kann zügigen Schrittes laufen oder auf einem Bein stehen, selbst wenn er dabei einen Stoß abbekommt. Dennoch zeigt sich, dass die Stabilität der zweibeinigen Roboter bei Wettbewerben wie der DARPA Robotics Challenge, bei denen es (auch) um die Geländegängigkeit geht, immer wieder ein Problem ist – besonders beim Gehen auf Sand, dem Übersteigen von Trümmern oder dem Aussteigen aus einem Auto.

Das System der Forscher aus Pensacola versucht die Probleme zu umgehen, indem es sich langsam vortastet. Das erfolgt Schritt für Schritt: Der Roboter setzt zunächst einen Fuß auf, prüft, ob der Stand sicher ist, rückt nach vorne und passt dann Torso und Arme gegebenenfalls an, um auszugleichen. In einem Paper, in dem die Forscher ihr Verfahren erläutern, heißt es, der Roboter untersuche eine neue Kontaktoberfläche zunächst, indem er das Gewicht um den Fuß herum verlagere. Ob der Halt auch stabil ist, wird dann aus der Fußrotation abgelesen, die beim ersten Kontakt mit der Standfläche auftritt. Er "untersucht" den Standbereich also, so die Forscher. Erledigt wird dies hauptsächlich durch neue Algorithmen, die Robotik-Forscher benötigen also keine neue Hardware. Ob die Technik kommerzialisiert wird, ist noch unklar.

