In Folge 2 unseres wöchentlichen Virtual-Reality-Livestreams c't zockt VR schauen sich Jan-Keno Janssen und Joey Maurer ab 17 Uhr aktuelle Software für die HTC Vive an. Die Highlights: Die offizielle VR-Version von Google Earth sowie Der Marsianer VR.

Headset auf, Kamera an: In der zweiten Folge unseres wöchentlichen Virtual-Reality-Livestreams steht abermals die HTC Vive im Vordergrund – schließlich sind in dieser Woche langerwartete Titel wie Der Marsianer VR veröffentlicht worden. Um 17 Uhr geht's los.

Am meisten freuen sich Jan-Keno Janssen und Joey Maurer aber auf Google Earth VR: Die Software – gerade erst seit einem Tag erhältlich – gilt in der VR-Szene schon jetzt als Killerapp-Kandidat.

Ebenfalls auf der To-Do-Liste und ebenfalls ganz aktuell: Das extrem lustige und ebenso ambitionierte "Comedy-Spiel" Accounting hat am Mittwoch auf der VR-Now-Konferenz in Potsdam den VR-Art-Award gewonnen.

Geplante Anspiel-Reihenfolge:

- Google Earth VR

- Accounting'

- Der Marsianer VR

- VR The Diner Duo

- The Golf Club VR

- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

- HoloBall

- The VR Museum of Fine Art

- Bellybots

