Der neue Edge mit Chromium für Windows 10 kommt jetzt als Windows-Update

Der neue Chromium-basierte Edge-Browser ist da: Mit Veröffentlichung des Updates hat Microsoft die Beta-Phase beendet und stellt den neuen Edge-Browser allen Nutzern von Windows 10 ab Version 1803 zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt über die Windows-Update-Funktion und der Browser soll künftig alle sechs Wochen aktualisiert werden.

Mit dem Wechsel von der EdgeHTML-Engine zu Chromiums freier Rendering-Engine Blink will Microsoft laut ankündigendem Blogeintrag von den Möglichkeiten der Open-Source-Kollaboration bei der Entwicklung profitieren. Der Umstieg soll Performance und Web-Kompatibilität des Browsers erhöhen. Auch die Kompatibilität mit Chrome ist ein Vorteil; so können Entwickler beispielsweise ihre bereits für Chrome verfügbaren Erweiterungen (fast) unverändert auch für den neuen Edge mit Chromium-Unterbau anbieten.

Auf die Ankündigung des neuen Edge im Dezember 2018 folgte im August 2019 eine erste Beta des Browsers. Im November 2019 wurde schließlich der 15. Januar als Release-Termin bekanntgegeben.

Das ändert der neue Edge in Windows 10

Die Änderungen, die der neue Edge-Browser innerhalb des Betriebssystems Windows 10 mit sich bringt, hat Microsoft in einem eigenen Artikel zusammengefasst. Sobald das Update verteilt wird, werden demnach alle Einträge im Startmenü, in den Kacheln, in den Verknüpfungssymbolen der Taskleiste und auf dem Desktop vom bisherigen Edge-Browser auf den neuen Microsoft Edge nebst neuem Logo geändert. Auf dem Desktop und in der Taskleiste erscheinen Verknüpfungen mit dem neu designten Edge-Browsersymbol.



Der "alte" Edge-Browser verbleibt zwar noch in Windows 10, lässt sich aber nach Installation des Updates nicht mehr aufrufen. Stattdessen leitet das Betriebssystem Nutzer zum neuen Edge um. Damit ist der bisherige Edge faktisch stillgelegt und sein Code dürfte in kommenden Windows 10-Versionen wohl entfernt werden.

Side-by-Side-Modus aktivieren oder Edge-Update blockieren

In Umgebungen, wo der alte Edge noch eine Zeitlang verwendet werden muss, lässt sich ein Side-by-Side-Modus anwenden. Die erforderlichen Anpassungen haben wir in einem eigenen heise-online-Artikel beschrieben.

In einem zweiten Artikel erklären wir, wie man das Update auf den neuen Edge-Browser (vorläufig) komplett unterbindet. Dies dürfte beispielsweise für den (überschaubaren) Kreis jener Nutzer interessant sein, der noch Windows Mixed Reality verwendet. Denn Microsoft hat eine Liste bekannter Probleme mit Edge und Mixed Reality veröffentlicht. Die reichen vom kurzzeitigen Einfrieren des VR-Displays beim Starten von Win32-Anwendungen wie dem Edge-Browser über verschwindende Kacheln im Mixed Reality-Startmenü bis hin zum Öffnen des Browsers auf dem Desktop statt im Mixed-Reality-Display.





