Microsofts Chromium-Edge soll bald per Update kommen - Windows Insider machen den Anfang

Microsoft hat angekündigt, die generalüberholte, auf Chromium basierende Ausgabe des hauseigenen Browsers Edge ab sofort via Windows Update an Windows-10-Nutzer zu verteilen, die am Insider-Programm teilnehmen und dort den "Release Preview Ring" gewählt haben. Außerdem will das Unternehmen in den kommenden Wochen mit der schrittweisen Verteilung an alle Win-10-Nutzer beginnen.

Beim Release Preview Ring handelt es sich (neben dem Fast und dem Slow Ring) um eine von drei Optionen für Windows Insider, die darüber entscheidet, wie häufig diese neue Vorabversionen erhalten. Im Release Preview Ring stellt Microsoft künftige finale Builds und kumulative Updates einige Tage vor dem offiziellen Release bereit. Er ermöglicht Microsoft, Patches schon vor dem jeweiligen Patchday auf Qualität prüfen zu lassen und die Verlässlichkeit von Upgrade-Installationen neuer Windows-10-Ausgaben zu testen.

Das Edge-Update wird als KB4541302 ausgeliefert. Weitere Informationen sind Microsofts Supportartikel zum Update zu entnehmen.

Edge schon seit Januar zum Download verfügbar

Der vollständig überarbeitete Edge ist bereits seit Januar 2020 in einer finalen Version für Windows (7 / 8 / 8.1 / 10), macOS, iOS und Android verfügbar. Bislang kamen jedoch zumindest die Desktop-Fassungen nicht als Update, sondern standen lediglich zur manuellen Installation bereit.

Ursprünglich hatte Microsoft den 15. Januar 2020 als geplanten Auslieferungstermin für Edge via Windows-10-Update angekündigt, diesen dann jedoch auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben.

(ovw)