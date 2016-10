Nicht immer kommen Züge am Bahnhof so sortiert an, wie es auf den Plänen angezeigt wird. Nun sollen die Passagiere darüber besser informiert werden.

Wer öfter mit der Deutschen Bahn (DB) fährt, kennt das: Der Zug kommt anders als auf dem ausgehängten Plan angezeigt in "geänderter Wagenreihung" in den Bahnhof gerollt. Der Profipassagier hat das längst an der elektronischen Anzeigetafel gesehen und sich darauf eingerichtet, doch viele, die mit den Gepflogenheiten nicht vertraut sind, merken zu spät, was los ist und landen versehentlich im falschen Wagen oder in der falschen Klasse. Im Zug beginnt eine von viel Gepäck behinderte Völkerwanderung.

RFID soll helfen

Diesem Problem will die Deutsche Bahn begegnen, indem sie ihre App "DB Navigator" mit einer ständig aktualisierten Wagenstandsanzeige ausstattet. Alle Wagen der 265 ICE-Züge sind mit RFID-Chips ausgestattet, die Informationen wie Wagennummer und Klasse enthalten. An Knotenpunkten im Streckennetz werden sie ausgelesen und die aktuelle Wagenreihung ermittelt.

Die neue Anzeige soll voraussichtlich ab Dezember im "DB Navigator" für den ICE-Verkehr bereit stehen, IC und EC sollen im Frühjahr 2017 folgen. Der Navigator soll dann auch einen "Umstiegswecker" enthalten.

Auf dem Weg zur digitalisierten Bahn ist der mobile, aktualisierte Wagenstandsanzeiger ein Baustein eines größeren Vorhabens, der am heutigen Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Die DB plant "Innovationen entlang der gesamten Reisekette", durch die die Fahrgäste "modern und entspannt unterwegs" sein sollen.

Neue Info-Schalter

So sollen die Wagenstandsanzeiger nicht nur für die Navigator-App digitalisiert werden, sondern auch an den Bahnsteigen. Am Berliner Bahnhof Südkreuz wird derzeit zudem "DB Information 4.0" erprobt, eine Kombination aus dem bisherigen Informationsschalter, Kundenmonitoren und Selbstbedienungsschalter. Ab Herbst 2017 sollen alle 82 bisherigen DB-Infoschalter erneuert werden. Zudem sollen die Bahnhöfe "smarte Abschließfächer" bekommen.

Momentan ist die Deutsche Bahn dabei, ihre ICE-Wagen der 2. Klasse für "WifiOnICE" umzurüsten. Durch die Multiprovidertechnik sollen sämtliche Passagiere einen kostenlosen WLAN-Zugang erhalten, der bisher in der 2. Klasse kostenpflichtig ist. Derzeit führt die Umstellung dazu, dass in manchen ICE kein WLAN vorhanden ist, auch nicht für die Telekom-Kunden, die bisher über ihre Hotspot-Tarifoption das WLAN der ICE nutzen konnten. Kürzlich hat die Bahn eine Sicherheitsschwachstelle in dem WLAN behoben.

Geänderte Wagenreihungen kommen übrigens am häufigsten durch Störungen im Ablauf zustande, zum Beispiel durch Streckensperrungen und dadurch bedingte Umleitungen wie die Bahn erläutert. (anw)