Bahnchef Grube und Bundesverkehrsminister Dobrindt zeigten am Freitag in Berlin wie sich der Staatskonzern die individuelle öffentliche Mobilität der Zukunft vorstellt: Mit autonomen Bussen wie Olli soll auch abseits der Schiene transportiert werden.

Die Deutsche Bahn soll zum "Verkehrsmittel der Gigabit-Gesellschaft" werden – so wünscht es sich Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) jedenfalls. Gemeinsam mit Bahnchef Rüdiger Grube präsentierte sich der Minister am Freitag in Berlin bei einer Probefahrt mit einem autonomen Kleinbus vom Typ "Olli" im DB-Design. Wegen einer fehlenden Genehmigung der Stadt blieb die Fahrt jedoch auf das Gelände des Euref-Campus in Berlin-Schöneberg beschränkt, statt den geplanten Pendelverkehr zum Bahnhof Südkreuz zu demonstrieren.

Sollte Berlin auch den Probebetrieb 2017 nicht genehmigen, will die Bahn ins bayrische Bad Birnbach ausweichen, um den autonomen Pendelverkehr mit Olli dort ausgiebig zwischen Bahnhof und Kurhaus zu testen. Der Kleinbus stammt vom US-Startup Local Motors und ist das Ergebnis des Ideenwettbewerbs Urban Mobility Challenge Berlin 2030.

Kleinbus Olli transportiert 12 Passagiere

Führerlos, aber ausgestattet mit zahlreichen Sensoren und Kameras befördert Olli bis zu 12 Passagiere (Sitzplätze) mit einem maximalen Tempo von 40 km/h. Eine drahtlose Anbindung an IBMs Watson soll dem autonomen Kleinbus die notwendige Intelligenz verschaffen, die Daten zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und gegebenenfalls die menschliche Sprache der Fahrgäste interpretieren zu können.

Während die Bahn mit Olli ihre ergänzenden Mobilitätsangebote wie beispielsweise Mietwagen (Flinkster) oder Fahrräder (Call-a-bike) weiter ausbauen möchte, setzt auch die Hamburger Hochbahn künftig auf autonome Busse und Bahnen. "Bis 2021 wollen wir erste Pilotstrecken haben, auf denen der Einsatz von autonom fahrenden Bussen getestet wird", sagte Vorstandschef Henrik Falk gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Um bei starker Nachfrage schneller mit zusätzlichen Einsatzfahrzeugen reagieren zu können, soll außerdem die ab 2021 neu geplante U-Bahnlinie U5 fahrerlose Züge bekommen, ergänzte Falk. (map)