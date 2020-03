Deutsche Telekom kooperiert mit Disney+

Nachdem Disney+ im November 2019 in den USA an den Start gegangen ist, soll der Streamingdienst ab dem 24. März auch in Deutschland sowie Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien zur Verfügung stehen. Nun hat die Deutsche Telekom eine exklusive Kooperation für die Vermarktung von Disney+ in Deutschland mitgeteilt. Telekom-Kunden mit Magenta-Mobil-, Magenta-Zuhause- sowie Magenta-TV profitieren davon: Sie erhalten Disney+ sechs Monate ohne Aufpreis, danach zahlen sie einen Monatspreis von 5 Euro.

Der reguläre Preis wird bei 7 Euro im Monat oder bei 70 Euro im Jahr liegen. Disney-Fans, die schon vor dem Deutschlandstart ein Abo abschließen, erhalten einen Frühbucherrabatt und zahlen nur 60 Euro für das Jahresabo. Das Abo ist monatlich kündbar.

Angebot für die ganze Familie

Disney+ richtet sich in erster Linie an Familien und Comic-Fans. Auch Filme wie "Avengers" und "Deadpool" werden im Angebot sein. Ebenso wie die Star-Wars- und Pixar-Filme werden sie künftig nur noch über Disney+ verfügbar sein. Abonnenten können sich zum Start unter anderem auf die Serie "The Mandalorian" und "High School Musical: The Musical: The Series" freuen.

Disney+-Nutzer können bis zu sieben Profile anlegen, wobei vier Profile gleichzeitig Filme oder Serien anschauen dürfen. Eltern werden die Möglichkeit haben, für jüngere Kinder spezielle Kinder-Profile zu erstellen, die einfach bedienbar und auf kindgerechte Inhalte beschränkt sind.

Für Mobilgeräte wird es Disney+ als App geben, ebenso für Apple TV, die Plattformen Android TV, WebOS, Tizen, Amazons Fire-TV-Geräte und Fire-Tablets. Auch PlayStation und Xbox One können per App auf den Streaming-Dienst zugreifen. Alternativ kann man Disney+ über den Web-Browser nutzen. Die App für Receiver der Telekom ist offenbar noch nicht fertig. In der Mitteilung der Deutschen Telekom heißt es: "Bis zur vollständigen Integration der Disney+ App auf den Receivern der Deutschen Telekom können Telekom Kunden die Disney+ App auf ihrem Tablet, Smartphone sowie auf ihrem SmartTV über den MagentaTV Stick genießen." (dwi)