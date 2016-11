(Bild: dpa, Mauritz Antin)

Während das US-Geschäft der Deutschen Telekom weiterhin stark wächst, geht es in Europa leicht zurück oder bleibt bestenfalls stabil. Trotzdem konnte das Unternehmen beim Umsatz stark zulegen und den Gewinn über eine Milliarde US-Dollar heben.

Dank ihrer starken US-Tochter konnte die Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal weiter zulegen. T-Mobile US hat weiter kräftig an Kunden gewonnen, was den Umsatz des Gesamtkonzerns um knapp 6 Prozent ansteigen ließ. Der erreichte damit nun 18,1 Milliarden Euro, wie der Telekommunikationskonzern am Donnerstag mitteilte.

In Deutschland zeigt sich das Unternehmen besonders zufrieden mit dem Breitbandausbau und kommt hierzulande beispielsweise auf 12,8 Millionen Glasfaser-Anschlüsse. Hierzu rechnet die Telekom aber FTTH-Zugänge (Fiber to the Home, also direkte Glasfaseranbindung beim Endkunden) und etwa auch FTTC (Fiber to the Curb, Glasfaseranbindung bis zum Kabelverzweiger auf der Straße), also VDSL- und Vectoring-Anschlüsse zusammen.

USA stark, Europa größtenteils stabil

In den USA zählt die Telekom nun 69,4 Millionen Mobilfunk-Kunden, 33,2 Millionen davon Postpaid-Kunden. Damit sei das Unternehmen weiter der am stärksten wachsende Anbieter auf dem US-Markt. Während die Zahl der Mobilfunk-Kunden in den USA damit im Vergleich zum Vorquartal um 2,9 Prozent gestiegen ist, verzeichnete deren Zahl in Europa mit 52,2 Millionen einen leichten Rückgang. In Deutschland dagegen stieg sie um 0,8 Prozent auf 41,5 Millionen. Die Zahl der Festnetzanschlüsse sank sowohl europaweit als auch auf dem deutschen Heimatmarkt um jeweils 0,5 Prozent.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) profitierte bei den Bonnern vom aggressiven Wachstumskurs der US-Sparte mit einem Plus von 7,2 Prozent auf 5,54 Milliarden Euro. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis kamen die Steigerungen vor allem aus den USA. Allerdings lief es im deutschen Mobilfunkgeschäft ebenfalls überraschend gut. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern.

Mehr als eine Milliarde US-Dollar Gewinn

Unter dem Strich blieb der Telekom damit ein Gewinn von 1,05 Milliarden Euro – 30 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damals hatten vor allem Maßnahmen für den Personalabbau 200 Millionen Euro gekostet. Mit ihren Zahlen schnitt die Deutsche Telekom nun bei einigen Kennzahlen besser ab, als Analysten erwartet hatten. (mho)