Deutscher Computerspielpreis 2020: "Anno 1800" ist bestes Spiel

"Anno 1800" wurde beim Deutschen Computerspielpreis als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet. Das Aufbaustrategiespiel von Ubisoft Mainz (ehemals Blue Byte) setzte sich gegen "Sea of Solitude" und "Through the Darkest of Times" durch. Außerdem bekam Anno 1800 den Preis für das beste Spieldesign.

Die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises wurden am Montagabend im Rahmen einer digital stattfindenden Gala gekürt, die von Barbara Schöneberger und Nino Kerl moderiert wurde. Obwohl der Stream von technischen Problemen überschattet wurde, konnte Verkehrsminister Andreas Scheuer per Live-Schalte seine Einschätzung zu Anno 1800 abgeben: Er lobte den "Charme der Nostalgie" des Aufbaustrategiespiels, das Spieler in der industriellen Revolution Städte errichten und Handel betreiben lässt.

Anno 1800 ohne Konkurrenz

Dass Anno 1800 den Hauptpreis gewinnen würde, galt schon im Vorfeld des Releases als abgemachte Sache – derart aufwendige Produktionen von deutschen Studios sind eine Seltenheit. Der jüngste Teil der traditionsreichen Aufbaustrategiereihe kam im April 2019 zu guten Kritiken auf den Markt und wurde seitdem um mehrere Erweiterungen ergänzt. Auch in diesem Jahr stehen neue Inhaltspakete auf dem Plan, darunter Afrika als neue Wirtschaftszone. Im Dezember war Anno 1800 bereits beim Deutschen Entwicklerpreis als bestes Spiel ausgezeichnet worden.

Die Auszeichnung zum besten deutschen Spiel geht beim Deutschen Computerspielpreis, der vom Branchenverband game ausgetragen wird, mit einem Preisgeld von 100.000 Euro einher. 75.000 Euro gehen außerdem an die Entwickler des Titels "Tilt Pack", das von der Jury aus Spielewirtschaft, Medien und Forschung als bestes Familienspiel ausgezeichnet wurde.

Weitere Gewinner

In der Kategorie "Nachwuchspreis – Bestes Debut" gewann das Stuttgarter Studio Seufz für sein ungewöhnliches Warte-Adventure "The Longing". Der Preis für den besten Prototypen ging an "Couch-Monsters" von der HTW Berlin, "Beste Innovation und Technologie" an "Lovely Mountains".

Sea of Solitude, das sich in der Hauptkategorie Anno 1800 geschlagen geben musste, wurde als "Beste Spielwelt und Ästhetik" ausgezeichnet. Als bestes Serious Game wurde "Through the Darkest of Times" von Entwickler Paintbucket Games ausgezeichnet. In dem Taktikspiel geht es um den aussichtslosen Kampf einer Widerstandsgruppe gegen das Nazi-Regime. Schon im Vorfeld der Veröffentlichung hatte es vor allem durch den Einsatz von Hakenkreuzen für Aufsehen gesorgt.

Die weiteren Gewinner in der Übersicht:

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 30.000 Euro): Song of Bloom (Kamibox)

(dotiert mit 30.000 Euro): Song of Bloom (Kamibox) Bestes Expertenspiel (dotiert mit 30.000 Euro): Avorion (Boxelware)

(dotiert mit 30.000 Euro): Avorion (Boxelware) Bestes Internationales Spiel (undotiert): Star Wars Jedi: Fallen Order (Electronic Arts)

(undotiert): Star Wars Jedi: Fallen Order (Electronic Arts) Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert): Apex Legends (Electronic Arts)

(undotiert): Apex Legends (Electronic Arts) Spielerin/Spieler des Jahres (undotiert): gob b (Fatih Dayik)

(undotiert): gob b (Fatih Dayik) Bestes Studio (dotiert mit 30.000 Euro): Yager Development (Berlin)

(dotiert mit 30.000 Euro): Yager Development (Berlin) Sonderpreis der Jury (undotiert): Foldit

(undotiert): Foldit Publikumspreis (undotiert): The Witcher 3: Wild Hunt für Nintendo Switch (CD Projekt RED / Bandai Namco)



(dahe)