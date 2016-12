Das Taktikspiel "Shadow Tactics: Blades of the Shogun" zählt zu den Gewinnern des diesjährigen Spiele-Entwicklerpreises und konnte insgesamt drei Awards abräumen.

Im Palladium in Köln wurde am gestrigen Mittwoch der Deutsche Entwicklerpreis 2016 verliehen. In insgesamt 21 Kategorien wurden unter anderem die beste Grafik, die beste Story und das beste Indie Game ausgezeichnet. Sonderpreise gab es zudem für soziales Engagement und Augmented- sowie Virtual-Reality-Spiele.

Zu den Abräumern des Abends gehörte Publisher Daedalic mit dem Taktikspiel "Shadow Tactics: Blades of the Shogun" und dem Adventure "Silence: The Whispered World 2". Während "Shadow Tactics" für das beste Game Design sowie als bestes deutsches Spiel und als bestes PC/Konsolen-Spiel ausgezeichnet wurde, erhielt "Silence" den Preis für den besten Sound, die beste Story und die beste Grafik.

Bild 1 von 8 Deutscher Entwicklerpreis 2016: Ausgezeichnete Spiele (8 Bilder) Shadow Tactics – Bestes Game Design, Bestes PC/Konsolen-Spiel und Bestes Deutsches Spiel



Ebenfalls zwei Awards konnte Cryteks "The Climb" mit nach Hause nehmen. Der Virtual-Reality-Titel für PC wurde für die beste technische Leistung und als beste VR/AR Experience prämiert. Zu den weiteren Gewinner-Games zählen "Portal Knights" als besten Online-Spiel, "Skyhill" als bestes Mobile Game und "The Lion‘s Song" als bestes Indie Game. Media Markt wurde als Händler des Jahres ausgezeichnet, Mimimi Productions als bestes Studio und Tivola Publishing als bester Publisher.